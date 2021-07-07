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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بكورونا منذ يناير

الصين تسجل أعلى حصيلة
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بكورونا منذ يناير

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، أمس، ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.

وتعد تلك الأرقام أكبر حصيلة يومية للإصابات في الصين منذ 30 يناير، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت اللجنة في بيان أن 15 من الحالات الجديدة في الصين رُصدت داخل البلاد بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

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وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 41 ارتفاعا من 25 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة، بحسب الوكالة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي قد وصل 91949 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

في وقت سابق، حث وزير الخارجية الصيني وانج يي، المجتمع الدولي على بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة "كوفيد-19".

وأضاف المسؤول الصيني "الأولوية الأكثر إلحاحا هي الإسراع في بناء "سور المناعة العظيم" لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء.

الصين فيروس كورونا اصابات كورونا اخبار العالم بكين

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