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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دفاع النواب: أعلى تعويض من إيفر جيفن يؤكد حرص مصر على قناة السويس

النائب أحمد العوضى،
النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب

قال النائب، أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حصول هيئة قناة السويس على أعلى تعويض عن الحادث البحري الذي تسببت فيه السفينة العالقة “ إيفر جيفن” ، يؤكد  أن مصر أمينة على قناة السويس والتجارة في العالم، باعتبار قناة السويس شريان الحياة للعالم.

 

وأشار" العوضي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الحادث تسبب في إحداث خسائر كبيرة ، للدولة المصرية ، والتى تمثلت أبرزها فى إعاقة حركة الملاحة لـ مدة 6 أيام ، لذا كان من المحتم أن يكون هناك تعويضات كبري من السفينة الجانحة .

 

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هل قامت قناة السويس بعملية تطوير بالممر الملاحي بسبب أزمة السفينة الجانحة؟.. أسامة ربيع يرد

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رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل المفاوضات مع ايفر جيفن.. فيديو

 

وأوضح رئيس دفاع النواب، أنه كان هناك حالة من  الشد والجذب بين التوكيل الخاص للسفينة “ الشركة المالكة ” وهيئة قناة السويس ، لكن المفاوضات استطاعت أن تنجح فى  الحصول على التعويض اللازم عن تواجد السفينة في القناة خلال هذه المدة ، و اليوم كللت جهود رجال الهيئة البواسل،وقدرتهم على تعويم السفينة خلال فترة زمنية قصيرة ،تلك العملية التى أذهلت دول العالم بوصلة الجهود المبذولة من قبل الهيئة، وسط احتفالية كبيرة.

 

 

احتفالية بمغادرة "السفينة البنمية "المجري الملاحي للقناة اليوم الأربعاء

 

أحمد العوضى لجنة الدفاع مجلس النواب هيئة قناة السويس إيفر جيفن

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