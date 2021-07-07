دفاع النواب: أعلى تعويض من إيفر جيفن يؤكد حرص مصر على قناة السويس

قال النائب، أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حصول هيئة قناة السويس على أعلى تعويض عن الحادث البحري الذي تسببت فيه السفينة العالقة “ إيفر جيفن” ، يؤكد أن مصر أمينة على قناة السويس والتجارة في العالم، باعتبار قناة السويس شريان الحياة للعالم.

وأشار" العوضي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الحادث تسبب في إحداث خسائر كبيرة ، للدولة المصرية ، والتى تمثلت أبرزها فى إعاقة حركة الملاحة لـ مدة 6 أيام ، لذا كان من المحتم أن يكون هناك تعويضات كبري من السفينة الجانحة .

وأوضح رئيس دفاع النواب، أنه كان هناك حالة من الشد والجذب بين التوكيل الخاص للسفينة “ الشركة المالكة ” وهيئة قناة السويس ، لكن المفاوضات استطاعت أن تنجح فى الحصول على التعويض اللازم عن تواجد السفينة في القناة خلال هذه المدة ، و اليوم كللت جهود رجال الهيئة البواسل،وقدرتهم على تعويم السفينة خلال فترة زمنية قصيرة ،تلك العملية التى أذهلت دول العالم بوصلة الجهود المبذولة من قبل الهيئة، وسط احتفالية كبيرة.