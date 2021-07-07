عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبًا.. أسما شريف منير تشوق متابعيها لأحد أعمالها

صدى البلد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهر فى الصورة مدينة ستوكهولم، وعلقت أسما شريف منير قائلة:"قريبًا، عايزاكم تخمنوا ايه ده؟".

 

انفصال أسما ومحمود

 

وعلقت أسما شريف منير قائلة: “أي أخبار اتكتبت عني مؤخراً إني احلويت دي حقيقة مش شائعة”.

 

أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقالت أسما: "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت أسما : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم .. إحنا كان فى بنّا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكانت أسما شريف منير قالت من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: "صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

وأضافت أسما شريف منير: "بس حقيقى من أصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة أوى أوى ليا مع إنى عمرى ما اذتهم لكن هما آذونى بكل سهولة ".

وتابعت: "للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى ،كنت متحمسة جدا انى أخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لأنه من ضمن أحلامي".

واختتمت أسما شريف منير: "بس أنا عندي ثقة فى ربنا إنه هيعوضني خير عن كل حاجة أنا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم".

واحتفلت أسما اليوم بعيد ميلادها برفقه عدد من أفراد عائلتها  في عدم وجود زوجها ونشرت فيديو على "الاستورى" إنستجرام الخاص بها وعلقت عليها " كان ناقص ابويا وأخواتي ولورا بس .. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض".

كما قامت أسما بإلغاء متابعة محمود حجازي على موقع تبادل الصور إنستجرام ؛ ليرد حجازي ويلغي متابعته لها هو الآخر.

وكان الثنائي احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018  دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، فعلق العديد منهم قائلين: "غفلونا".

نشر العروسان لقطات فوتوغرافية من حفل زفافهما حجازي ، عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات  ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إعلامي التواصل الاجتماعي أسما شريف منير شريف منير محمود حجازي فيسبوك زفاف الفن حفل زفاف انستجرام

ترشيحاتنا

تقدم كبير.. الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في ملف المساواة بين الجنسين

دراسة : الأسماك أصبحت مدمنة بسبب إلقاء الأدوية في المراحيض

طريقة سهلة لشحن جواهر فري فاير FREE FIRE

باقة 600 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان في مصر موديلات 2021 | صور

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7 -7-2021

الولايات المتحدة تندم على الانسحاب السريع من أفغانستان.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

مقصلة القطبين.. بالأسماء 11 نجما على رادار الرحيل من الأهلي والزمالك

بعد قنبلة شوبير .. 7 مناصب مصرية مهمة تحت التهديد في الكاف

برلمانى يطالب بتفويض السيسي شعبيا لاتخاذ ما يلزم في قضية سد النهضة

بالملابس الداخلية والعارية في التيك توك ..موكا حجازي على خطى مودة وسما

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. نهلة الحوراني تكتب : القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ