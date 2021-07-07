قريبًا.. أسما شريف منير تشوق متابعيها لأحد أعمالها

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فى الصورة مدينة ستوكهولم، وعلقت أسما شريف منير قائلة:"قريبًا، عايزاكم تخمنوا ايه ده؟".

انفصال أسما ومحمود

وعلقت أسما شريف منير قائلة: “أي أخبار اتكتبت عني مؤخراً إني احلويت دي حقيقة مش شائعة”.

أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت أسما: "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت أسما : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم .. إحنا كان فى بنّا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكانت أسما شريف منير قالت من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: "صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

وأضافت أسما شريف منير: "بس حقيقى من أصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة أوى أوى ليا مع إنى عمرى ما اذتهم لكن هما آذونى بكل سهولة ".

وتابعت: "للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى ،كنت متحمسة جدا انى أخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لأنه من ضمن أحلامي".

واختتمت أسما شريف منير: "بس أنا عندي ثقة فى ربنا إنه هيعوضني خير عن كل حاجة أنا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم".

واحتفلت أسما اليوم بعيد ميلادها برفقه عدد من أفراد عائلتها في عدم وجود زوجها ونشرت فيديو على "الاستورى" إنستجرام الخاص بها وعلقت عليها " كان ناقص ابويا وأخواتي ولورا بس .. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض".

كما قامت أسما بإلغاء متابعة محمود حجازي على موقع تبادل الصور إنستجرام ؛ ليرد حجازي ويلغي متابعته لها هو الآخر.

وكان الثنائي احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018 دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، فعلق العديد منهم قائلين: "غفلونا".

نشر العروسان لقطات فوتوغرافية من حفل زفافهما حجازي ، عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.