صحة المنيا: إجراء 3.6 ألف عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن إجراء 3696 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار ، في إطار أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم إجراء 3696 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية شهر يونيه 2021 منها 1924 عملية جراحة عيون، 478 جراحة مخ وأعصاب، 264 عملية جراحة الأورام، 606 قسطرة قلبية، 153 قلب مفتوح ، 208 جراحة العظام ، 62 جراحية أوعية دموية والقسطرة الدموية، قسطرة بالمخ مشيراً الى انه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وقالت الدكتورة ايرينى عادل مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، إن المبادرة تتم بمشاركة 11 مستشفى داخل المحافظة ، وهي مستشفى المنيا العام ، رمد المنيا ، التأمين الصحي ، جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز أورام المنيا ،مستشفى المنيا الجامعي ، مستشفى جامعة المنيا التخصصي ، مستشفى القلب والصدر الجامعي ، مستشفى مصر المحبة ، مستشفى دار الهلال التخصصي ، مركز النيل الدولي للعيون.