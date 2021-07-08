طريقة عمل سندوتشات الكبدة والسجق الاسكندراني.. فيديو

قدم برنامج " 3 ستات " المذاع على قناة " صدى البلد "، طريقة عمل سندوتشات كبدة وسجق الإسكندراني:



طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

كبدة

كمون

ثوم

ملح

فلفل

كزبرة ناشفة

فلفل حار

طريقة عمل السجق الاسكندراني :

سجق بلدي

ثوم مفروم

طماطم

بابريكا

كمون

ملح

فلفل ألوان

فلفل حار

زيت

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مقادير كيك المانجو الصيفي:

كيك اسفنجي

5 بيضات_ كوب سكر أبيض

3 معالق كبيرة نشا_ ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ورق زبدة_ رشة ملح

حليب بارد لسقي الكيك أو الشربات

للتزيين:

كريم شانتيه مخفوق

مكعبات مانجا_ فستق

جيلي مانجو للوجه

وفي نفس السياق، تعد المانجو من أشهى الفواكه الصيفية، التى لها الكثير من العشاق ويمكن الاستمتاع بهذا المذاق الشهى اكثر عند اعداد اكلات متنوعة منه.

نقدم لكم طريقة عمل كيكة المانجو:



مقادير كيكة المانجو بجوز الهند:



2 كوب قطع مانجو

شرائح مانجو للتزيين

نصف كوب زبدة سائلة

كوب سكر

3 بيض

فانيليا

رشة ملح

نصف كوب جوز هند مبشور

2 كوب دقيق

نصف باكو بيكنج بودر

3 كوب سكر بودرة منخول

كوب عصير مانجو

طريقة عمل كيكة المانجو بجوز الهند:



- ضع السكر مع الزبدة والبيض ثم يضاف الفانيليا ورشة الملح.

- الدقيق مع جوز الهند والبيكنج بودر ثم ثم يضافوا للسكر والزبدة والبيض ويخلط جيدا

- قطع المانجو وتخلط ثم توضع في قالب الكيك وتدخل الفرن على 180 درجة مئوية

-ضع السكر البودرة مع عصير المانجو ورشة ملح و تغطى بها الكيكة ثم تزين بشرائح المانجو وجوز الهند وتقدم باردة