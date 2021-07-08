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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيدديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. الفنانة دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

صدى البلد

بالرغم من انفصال المطرب عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني منذ ديسمبر، الا انه لا يزال الحديث عن عودتهما قائما بين متابعيهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تعرضت دينا الشربيني لموقف محرج بسبب السؤال عن محاولتها الصلح مع عمرو دياب والتي أصدرت بعدها دينا الشربيني رد فعل غير متوقع أما الكاميرات والتي ظهرت فيه وهي تنفعل ما وضعها في موقف محرج .

دينا الشربيني في موقف محرج بسبب عمرو دياب

 واجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” امام الكاميرات  بسبب سؤالها عن المطرب عمرو الدياب والتي انفصلت عنه في أواخر العام الماضي .

ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب الا ان دينا الشربيني جاء رد فعلها غير متوقع امام الكاميرات و الصحفيين خلال العرض الأول لفيلمها الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين .

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني 

قرار صادم فاجأ به النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني جمهورهما نهاية شهر أكتوبر الماضي، فبعد كل ما عشاه من لحظات رومانسية وتبادل الصور التي خطفت إعجاب محبيهما في السنوات الثلاث؛ كان خبر انفصالهما الحدث الأهم في الوسط الفني وظل حديث السوشيال ميديا لفترة طويلة؛ خاصةً متابعي النجمين الذين لم يتوقعوا انتهاء القصة بالانفصال تمامًا. 

محاولات للصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني 

 قام بعض الأصدقاء المقربين من عمرو دياب و دينا الشربيني بمحاولة الصلح  بين عمرو دياب و دينا الشربيني وإعادة علاقتهما قبل حلول شهر رمضان 2021 لكن الهضبة رفض الأمر تمامًا؛ وهو ما يؤكد انتهاء علاقة عمرو دياب و دينا الشربيني بشكل نهائي.

 

وبحسب ما تردد حول الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، فقد أكد بعض الأصدقاء المقربين من الهضبة أنه هو الذي رفض الفكرة وقال لأحد أصدقائه : " خلينا ننبسط " مما وضعها في موقف محرج

 

بعد أزمة انفصالهما، حلت دينا الشربيني ضيفةً في برنامج “ بصراحة مع “ الذي يقدمه عمرو يوسف على قناة ”Mbc”، وتحدثت بشكل غير مباشر عن علاقتها بعمرو دياب.

 

وقالت دينا الشربيني أثناء اللقاء التلفزيوني “ بناخد فكرة الجواز إنها نهاية العلاقة مش بداية العلاقة، هي المفروض بيبقى فيه فترة تعارف، أو خطوبة الطرفين فيها بيبقوا مش على حقيقتهم، بيحاولوا يظهروا إنهم ممتازين وبيرفيكت”.

 

وتابعت “المشاكل الحقيقية بتبدأ لما أي حد بيعيش مع التاني، ويظهر على حقيقته، فتظهر المشاكل”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول احراج دينا الشربيني بسبب عمرو دياب امام الكاميرات من خلال الفيديو جراف التالي

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فيدديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. الفنانة دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

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