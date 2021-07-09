عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الجيزة يتابع تجهيزات اللجان ويحذر أولياء الأمور

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة مدرستي جمال عبد الناصر الثانوية بنات بشارع الثورة والأورمان الثانوية النموذجية بنين التابعتين لإدارة الدقى التعليمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تبدأ غداً السبت، وذلك للتأكد من مدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلاب. 

حرص محافظ الجيزة على تفقد الفصول ومدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب وان تضم كل لجنة 14 طالب فقط معالتأكد من توافر مصادر التهوية والعيادة وكبائن التعقيم والكمامات والمطهرات والكواشف الحرارية وتوافر زجاجات المياه بالعدد الكافي . 

وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن و الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري للجان ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب. 

كما أطمأن محافظ الجيزة من وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي تجهيز الاستراحات للمراقبين المشاركين في العملية الامتحانيه والبالغه عددها69  إستراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

وتناشد محافظة الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد و السيد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة والاستاذ عبد الناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بفرع الجيزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى والسيد أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والسيد شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير الإدارة التعليمية بالدقى .

FB_IMG_1625837773422
FB_IMG_1625837773422
FB_IMG_1625837785652
FB_IMG_1625837785652
FB_IMG_1625837770641
FB_IMG_1625837770641
FB_IMG_1625837766516
FB_IMG_1625837766516
FB_IMG_1625837763233
FB_IMG_1625837763233
FB_IMG_1625837760617
FB_IMG_1625837760617
امتحانات الثانوية العامة محافظ الجيزة الثانوية العامة محافظة الجيزة جمال عبد الناصر الثانوية بنات مديرية التربية والتعليم بالجيزة إدارة الدقى التعليمية الباعة الجائلين التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم

ترشيحاتنا

مطران المنيا يترأس صلاة القداس لطلاب الثانوية العامة.. ويوجه لهم 5 نصائح للتفوق

قبل امتحانات الثانوية العامة.. نصائح مصيرية للوالدين لإنجاح أبنائهم

لمحبي السفر فى الصيف.. 4 خطوات مهمة قبل تركيب صندوق السقف

خطيب المسجد الحرام: من كان بالله وصفاته أعلم كان توكله عليه أكمل

برئاسة مايا مرسي|تسليم شهادات التقدير للفائزين بجوائز منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة

" أيفر جيفين" لم تغادر بورسعيد .. تعرف على السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

ماتجيبوش كتب القصة والنحو.. نصيحة أخيرة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وفاة أم الأبطال .. موعد ومكان جنازة جيهان السادات

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة شقيقه على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ