امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الجيزة يتابع تجهيزات اللجان ويحذر أولياء الأمور

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة مدرستي جمال عبد الناصر الثانوية بنات بشارع الثورة والأورمان الثانوية النموذجية بنين التابعتين لإدارة الدقى التعليمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تبدأ غداً السبت، وذلك للتأكد من مدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلاب.

حرص محافظ الجيزة على تفقد الفصول ومدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب وان تضم كل لجنة 14 طالب فقط معالتأكد من توافر مصادر التهوية والعيادة وكبائن التعقيم والكمامات والمطهرات والكواشف الحرارية وتوافر زجاجات المياه بالعدد الكافي .

وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن و الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري للجان ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

كما أطمأن محافظ الجيزة من وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي تجهيز الاستراحات للمراقبين المشاركين في العملية الامتحانيه والبالغه عددها69 إستراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

وتناشد محافظة الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد و السيد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة والاستاذ عبد الناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بفرع الجيزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى والسيد أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والسيد شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير الإدارة التعليمية بالدقى .

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