اليوم .. حفل تأبين الكابتن عباس شاهين أحد نجوم الكرة بالمنوفية

تشهد محافظة المنوفية اليوم حفل تأبين الكابتن عباس شاهين أحد نجوم الكرة بمحافظة المنوفية، فقد توفي يوم 19 يونيو بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.

وكان الكابتن عباس شاهين لاعبا في فريق نادي سرس الليان، وأنهى مسيرته كلاعب وبدأ العمل التدريبي عام 82.

بدأ الكابتن شاهين مسيرته التدريبية بتدريب فريق سرس الليان عام 82 وبعدها درب نادي منوف ثم أندية غزل شبين وبعدها سافر إلى المملكة العربية السعودية لتدريب فريق الاعتماد السعودي.

وعاد شاهين من السعودية لتدريب فريق سرس الليان مرة أخرى ومنوف، كما درب أيضا أندية السادات وقويسنا والتعاون المصري.

وينعي موقع صدى البلد الفقيد ويشاطر أسرته الأحزان راجين من الله أن يتغمده في واسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى في الجنة.

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