مستقبل وطن الجيزة ينظم ندوة ترويجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأبو النمرس



نظمت أمانة شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطه بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالجيزة وحزب مستقبل وطن أمانة مركز ابو النمرس برئاسة محمد سعيد هلال ندوة ترويجية لقانون المشروعات بحضور محمد عبدالقادر وفايز سعيد من جهاز تنميه المشروعات فرع الجيزه، وياتى ذلك ضمن سلسلة ندوات مستهدفه لامانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الجيزة بقيادة المهندس احمد سمير العدل أمين شئون المشروعات بالمحافظه.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وفى أطار تفعيل بروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب محمد كمال مرعى امين مشروعات المركزية والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزه والنائب عبدالوهاب خليل امين تنظيم المحافظة والمهندس أحمد العدل أمين شئون المشروعات الصغيره والمتوسطه بالمحافظة وبرعاية النائب اللواء حسام عاشور ايوب عضو مجلس النواب والنائب المستشار عصام هلال عفيفى عضو مجلس الشيوخ والامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وبحضور المستشار أحمد عطالله امين مساعد التنظيم بالجيزه والعميد هانى الحلبى امين مساعد المشروعات بالجيزة.



حضر الندوه رمضان العزالى الامين المساعد للحزب بمركز ابوالنمرس وحسن العفش الامين المساعد للحزب بالمركز وسيد فضل عمران امين التنظيم بالمركز وعدد كبير من اعضاء هيئه مكتب الحزب بمركز ابوالنمرس وامناء الوحدات واعضاء الحزب على مستوى المركز .

وقام بالاعداد لتنظيم الندوه سلامه رواج بوحده زاويه ابومسلم واحمد عبدالمجيد عبدالوهاب امين وحده ابوالنمرس ورباب ابوشنب امينه العلاقات العامه بالمركز وماجده ابراهيم امينه المراه بالحرانيهً وهند حسنين صالح عضو هيئه المكتب.