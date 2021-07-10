عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن الجيزة ينظم ندوة ترويجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأبو النمرس

ندوة مستقبل وطن
ندوة مستقبل وطن

 
نظمت أمانة شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطه بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالجيزة وحزب مستقبل وطن أمانة مركز ابو النمرس برئاسة محمد سعيد هلال ندوة ترويجية لقانون المشروعات بحضور محمد عبدالقادر وفايز سعيد من جهاز تنميه المشروعات فرع الجيزه، وياتى ذلك  ضمن سلسلة ندوات مستهدفه لامانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الجيزة بقيادة المهندس احمد سمير العدل أمين شئون المشروعات بالمحافظه.

 

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لحزب  مستقبل وطن وفى أطار تفعيل بروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب محمد كمال مرعى امين مشروعات المركزية والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزه والنائب عبدالوهاب خليل امين تنظيم المحافظة والمهندس أحمد العدل أمين شئون المشروعات الصغيره والمتوسطه بالمحافظة وبرعاية النائب اللواء حسام عاشور ايوب عضو مجلس النواب والنائب المستشار عصام هلال عفيفى عضو مجلس الشيوخ والامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وبحضور المستشار أحمد عطالله امين مساعد التنظيم بالجيزه والعميد هانى الحلبى امين مساعد  المشروعات بالجيزة. 


حضر الندوه رمضان العزالى الامين المساعد للحزب بمركز ابوالنمرس وحسن العفش الامين المساعد للحزب بالمركز وسيد فضل عمران امين التنظيم بالمركز وعدد كبير من اعضاء هيئه مكتب الحزب بمركز ابوالنمرس وامناء الوحدات واعضاء الحزب على مستوى المركز .

 

وقام بالاعداد لتنظيم الندوه سلامه رواج بوحده زاويه ابومسلم واحمد عبدالمجيد عبدالوهاب امين وحده ابوالنمرس ورباب ابوشنب امينه العلاقات العامه بالمركز وماجده ابراهيم امينه المراه بالحرانيهً وهند حسنين صالح عضو هيئه المكتب. 

المشروعات مستقبل وطن مجلس النواب المشروعات الصغيرة مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

اليمن.. الجيش يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب

ما حكم قراءة القرآن بطريقة خاطئة في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

نبيلة مكرم تكشف تطورات اتهام شاب مصري بالاعتداء على راباي يهودي في أمريكا

بعد أمريكا.. هايتي تطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها

الصحة: تسجيل 127 إصابة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

الجونة يلمح بعودة والتر بواليا للفريق مرة أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على مغارة مرعبة أسفل منزله.. شاهد ماذا وجد بداخلها|فيديو

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ