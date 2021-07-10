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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل هدى المفتى.. نجوم ظهروا مع عمرو دياب فى كليباته

عمرو دياب وهدى المفتى
عمرو دياب وهدى المفتى

تصدرت الفنانة هدى المفتى مؤشر البحث جوجل عقب ظهورها فى كليب الفنان عمرو دياب الجديد ، لتنضم بذلك إلى قائمة الفنانين الذين  فى كليبات الفنان عمرو دياب . 

 

وشاركت الفنانة هدى المفتى في فيديو كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل، وتم تصويرها على أحد شواطيء الساحل الشمالي.

 

الأغنية التى شاركت فيها هدى المفتى  من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان.

 

أماكن السهر : 

 

سبقت هدى المفتى فى الظهور فى كليب من غناء الفنان عمرو دياب الفنانة دينا الشربينى ، والتى ظهرت معه فى أغنية أماكن السهر وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً .

 

متخافيش : 

 

وسبقت كل هدى المفتى ودينا الشربينى ، الفنانة شيرين رضا والتى ظهرت فى كليب متخفيش لـ عمرو دياب اثناء فترة زواجهما ، حيث تم تصوير الكليب فى منزل الزوجية الخاص بهم . 

 

راجعين :

 

إما كليب راجعين فقد  تواجد عدد من الأبطال فيه ، وكان ابرزهم  الفنان الراحل طلعت زين، والراحل حسين الإمام، و النجم عزت أبو عوف.

هدي المفتي شيرين رضا دينا الشربيني طارق العريان عمرو دياب

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