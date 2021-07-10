شاهد | إطلالة رومانسية لـ محمد الشرنوبي برفقة زوجته من عقد قران عمرو سلامة

نشر الفنان محمد الشرنوبى صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهر محمد الشرنوبي بأطلالة رومانسية برفقة زوجتة راندا رياض من عقد قران عمرو سلامة.

وكان قد أعلن الكاتب والسيناريست عمرو سلامة، عن كتب كتابه في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط.

وكتب عمرو سلامة، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “أنا وماكي كتبنا الكتاب في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين”.



شاركت زوجتة في كل من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، و"عندما يكتمل القمر ج2"، وغيرها من الأعمال.



يذكر أن عمرو سلامة، استطاع أن يقدم رواية "ما وراء الطبيعة" الخاصة بالكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تحمل نفس الاسم.

وتصدرالمسلسل الذي أخرجه عمرو سلامة، تريند جوجل؛ بعد عرض العمل بأيام قليلة، وحتى بعد انتهاء عام 2020.

ودخل مسلسل "ما وراء الطبيعة" أيضا، ضمن قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل" خلال العام الماضي، محتلا المركز العاشر.



وكشفت شبكة نتفليكس، فى بيانٍ لها مؤخرا، معلومات شيقة من كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة، أول إنتاجاتها المصرية الأصلية، والذي طُرح للعرض على المنصة العالمية، فى 5 نوفمبر.

و كان قد كشف الفنان محمد الشرنوبى عن استعداده لإحياء حفل غنائي فى مدينة جدة بالسعودية الفترة المقبلة .

وكتب محمد الشرنوبى عبر حسابه بموقع تويتر :" تلقيت بكل حب صباح انهاردة مكالمة استعدتنى كثيرا من معالى المستشار تركى ال شيخ ،وفخور وسعيد جدا بمشاركتى قريبا فى حفل كبير فى مدينة جدة".

وأضاف محمد الشرنوبي : " شكرا ابو ناصر أنت بتصنع مستقبلى بحبك ودعمك الكبير".

احتفلت راندا رياض، بعيد زواجها الأول من الفنان محمد الشرنوبي، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت راندا رياض، داخل سيارتها بصحبة زوجها محمد الشرنوبي، وعلقت: "سنة واحدة ويوم واحد".



يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.