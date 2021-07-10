عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوف في إيران من سلالة دلتا.. وروحاني: نحتاج تطعيم 42 مليون مواطن

روحاني
روحاني

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة له اليوم السبت، إن حكومته بذلت كل جهد ممكن لاحتجاز فيروس "دلتا" في المحافظات الجنوبية والشرقية ومنعه من التوغل في البلاد لكن دون جدوى، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام إيرانية.

أضاف: "هناك جهود كبيرة بُذلت، وكان هناك بعض التأخير أيضًا، لكن الفيروس لم يتوقف للأسف عند المحافظات الجنوبية والشرقية وتوغل في عمق البلاد".

 قال الرئيس الإيراني، إنه يجب تطعيم أكثر من 42 مليون شخص في إيران لكسر سلسلة تفشي كورونا.

ووعد وزير الصحة الإيراني بأن التطعيم العام سيبدأ يوم السبت 10 يوليو ، بحقن 400 ألف جرعة يوميًا، إلا أنه لم يرد أي ذكر لبدء التطعيم العام في خطاب اليوم للرئيس الإيراني، أو في كلمة المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا.

وكان سعيد نمكي قد قال في خطابه في تبريز، أمس، "اعتبارًا من يوم غد، ومن خلال الحقن اليومي لـ400 ألف جرعة لقاح، سيبدأ التطعيم ضد كورونا بقوة".

أبي أحمد يواصل اكاذيبه عن سد النهضة ويوجه رسالة إلى مصر والسودان

لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يرأس أيضًا المقر الوطني لمكافحة كورونا، أعلن في خطابه اليوم، استعداد حكومته لحقن 500 ألف جرعة من اللقاح يوميًا.

وفي إشارة إلى تفشي فيروس "دلتا" المتحور في إيران، قال روحاني إن الوضع "أسوأ" مما كان عليه في الأسابيع السابقة، وإن جهود "حبس" الفيروس في المحافظات الجنوبية والشرقية لإيران قد باءت بالفشل، وإن هذا الفيروس قد "توغل في عمق البلاد".

كما أشار إلى خطط لإنتاج لقاح محلي قائلًا: "اعتقدنا أننا سنصل إلى نقطة اليوم قبل شهرين، وقد وصلنا، وإن تأخرنا بعض الشيء".

قدم  المسؤولين الإيرانيين، في الأشهر الأخيرة، وعودًا مختلفة فيما يتعلق بإنتاج لقاح كورونا المحلي، وصدرت تصاريح الاستخدام الطارئ لكل من لقاح "باستور" و"بركت"، لكن لم يتم إنتاج أي من هذين اللقاحين بكميات كبيرة وهناك غموض حول عملية إنتاجهما.

وقد تسببت أزمة اللقاحات في إيران في سفر بعض المواطنين إلى أرمينيا لتلقي لقاحات مجانية.

من ناحية أخرى، قال علي رضا رئيسي، المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا، اليوم، إن 143 مدينة في المنطقة الحمراء من حيث انتشار كورونا، مضيفًا أن معدلات التطعيم ستتحسن اعتبارًا من هذا الأسبوع، وستبدأ التطعيمات يوم الاثنين للأشخاص فوق سن 68 عامًا.

كما أشارت وكالة "مهر" للأنباء، في تقرير لها، أن "قدرة مراكز التطعيم في البلاد تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جرعة"، وكتبت أن ادعاء وزير الصحة غير صحيح، وبحسب التقرير، تم إعطاء "أقل من 51 ألف حقنة" من لقاح كورونا يوم الجمعة.

 

 

ايران انتشار كورونا الرئيس الإيراني حسن روحاني الفيروس التطعيم الوباء اللقاحات التطعيم ضد كورونا مكافحة كورونا متحور دلتا

موضوعات متعلقة

قتلى في انفجار قنبلة كانت تستهدف مسئولًا كبيرًا في الصومال

مقاتلو طالبان يحاصرون المدن الأفغانية الرئيسية

كورونا يضرب ولاية أسترالية بشدة والسبب الفيروس المتحور

كيف يتصرف بايدن مع الهجمات الإلكترونية المتكررة

مقتل زوجة رئيس هايتي بعد اغتيال زوجها بساعات

الضغط يزداد على بايدن.. مطالب بفحص قواه العقلية

طلب روسي من أوروبا وأمريكا بشأن الأزمة السورية

هل حقًا سيرفع الأمريكيون بايدن إلى السماء بعد انسحابه من أفغانستان؟

ترشيحاتنا

« التعليم»: ضبط أجهزة تابلت خارج المنظومة في لجان «الثانوية العامة»

قلبي مسامح علي اللي فات.. مي حلمي تفاجئ جمهورها بهذا التصرف

ميزة جديدة ب واتساب تساعدك على قراءة الرسائل دون علم مرسلها

نقل طالبتين إلى المستشفيات بلجان القليوبية

العقبة بالأردن.. قصة حب نشأت بين البحر والجبال في 72 ساعة

بوادر الانهيار.. السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع الكهرباء عن بيته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ