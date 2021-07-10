خوف في إيران من سلالة دلتا.. وروحاني: نحتاج تطعيم 42 مليون مواطن

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة له اليوم السبت، إن حكومته بذلت كل جهد ممكن لاحتجاز فيروس "دلتا" في المحافظات الجنوبية والشرقية ومنعه من التوغل في البلاد لكن دون جدوى، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام إيرانية.

أضاف: "هناك جهود كبيرة بُذلت، وكان هناك بعض التأخير أيضًا، لكن الفيروس لم يتوقف للأسف عند المحافظات الجنوبية والشرقية وتوغل في عمق البلاد".

قال الرئيس الإيراني، إنه يجب تطعيم أكثر من 42 مليون شخص في إيران لكسر سلسلة تفشي كورونا.

ووعد وزير الصحة الإيراني بأن التطعيم العام سيبدأ يوم السبت 10 يوليو ، بحقن 400 ألف جرعة يوميًا، إلا أنه لم يرد أي ذكر لبدء التطعيم العام في خطاب اليوم للرئيس الإيراني، أو في كلمة المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا.

وكان سعيد نمكي قد قال في خطابه في تبريز، أمس، "اعتبارًا من يوم غد، ومن خلال الحقن اليومي لـ400 ألف جرعة لقاح، سيبدأ التطعيم ضد كورونا بقوة".

لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يرأس أيضًا المقر الوطني لمكافحة كورونا، أعلن في خطابه اليوم، استعداد حكومته لحقن 500 ألف جرعة من اللقاح يوميًا.

وفي إشارة إلى تفشي فيروس "دلتا" المتحور في إيران، قال روحاني إن الوضع "أسوأ" مما كان عليه في الأسابيع السابقة، وإن جهود "حبس" الفيروس في المحافظات الجنوبية والشرقية لإيران قد باءت بالفشل، وإن هذا الفيروس قد "توغل في عمق البلاد".

كما أشار إلى خطط لإنتاج لقاح محلي قائلًا: "اعتقدنا أننا سنصل إلى نقطة اليوم قبل شهرين، وقد وصلنا، وإن تأخرنا بعض الشيء".

قدم المسؤولين الإيرانيين، في الأشهر الأخيرة، وعودًا مختلفة فيما يتعلق بإنتاج لقاح كورونا المحلي، وصدرت تصاريح الاستخدام الطارئ لكل من لقاح "باستور" و"بركت"، لكن لم يتم إنتاج أي من هذين اللقاحين بكميات كبيرة وهناك غموض حول عملية إنتاجهما.

وقد تسببت أزمة اللقاحات في إيران في سفر بعض المواطنين إلى أرمينيا لتلقي لقاحات مجانية.

من ناحية أخرى، قال علي رضا رئيسي، المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا، اليوم، إن 143 مدينة في المنطقة الحمراء من حيث انتشار كورونا، مضيفًا أن معدلات التطعيم ستتحسن اعتبارًا من هذا الأسبوع، وستبدأ التطعيمات يوم الاثنين للأشخاص فوق سن 68 عامًا.

كما أشارت وكالة "مهر" للأنباء، في تقرير لها، أن "قدرة مراكز التطعيم في البلاد تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جرعة"، وكتبت أن ادعاء وزير الصحة غير صحيح، وبحسب التقرير، تم إعطاء "أقل من 51 ألف حقنة" من لقاح كورونا يوم الجمعة.