إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 62 شخصا لوظائف قيادية بالمحليات

برئاسة وزير التنمية المحلية

ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم السبت اللجنة العليا للقيادات ، بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة قيادات المحليات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى .

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها 3 محافظين هم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة ممثل مجلس الدولة ، كما شارك في جانب مع أعمال المقابلات الشخصية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم حوالي 1606 متقدم بعد أن كانوا 2010 حيث تم مراجعة وفحص ملفاتهم خلال الفترة الماضية واستبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمسابقة والوظيفة ، وسيتم الانتهاء من المقابلات الشخصية بنهاية شهر يوليو الجاري وحتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المتقدمين الذين ستجري المقابلات الشخصية لهم اجتازوا عدد من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة ، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين ، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم فيما قدموه من مقترحات وأفكارهم لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم .

وأكد اللواء محمود شعراوي ، أن الوزارة حرصت على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين لاختيار أفضل العناصر المتميزة حيث تم مد الاعلام لمدة شهرين بعد انتهاء موعد التقديم للمسابقة ، لافتاً الي ان الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جدير بالذكر إن الوزارة كانت قد أعلنت عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 2 لسنة 2020 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية .

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