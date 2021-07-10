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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهورها الأول.. هيونداي سوناتا N لاين تظهر بإعلان فيلم سنيك آيز

هيونداي سوناتا N
هيونداي سوناتا N لاين

تلعب هيونداي سوناتا N لاين الجديدة كليا دور البطولة في مطاردة سيارات عالية السرعة، بـ فيلم الحركة والخيال العلمي الأمريكي، سنيك آيز أو عيون الأفعى 2021.

 

وتظهر هيونداي سوناتا N لاين الجديدة كليًا لأول مرة في دور السينما، خلال عرض الفيلم الأول بحلول 23 يوليو، حيث يتم سحب السيارة من المستوي الثاني لشاحنة نقل السيارات وجعلها تدور حوالي 180 درجة ، ثم تبدأ في سباق المطاردات والاكشن.

 

وخلال احداث الفيلم الجديد سنيك آيز أو عيون الأفعى 2021، ستظهر نسختين اخرتين من هيونداي ، وهم إلنترا و سانتا بجانب سوناتا N لاين الجديدة كليًا.

 

وتدور احداث فيلم سنيك آيز أو عيون الأفعى 2021 ، من خلال عيون الأفعى الذي ينضم إلى عشيرة يابانية قديمة تسمى أراشيكاج بعد إنقاذ حياة وريثهم ، و يتم تعليمه طرق محارب النينجا ولكن بعد الكشف عن أسرار من ماضيه، يتم اختبار وولائه لعشيرة أراشيكاج ، و يقوم الممثل العالمي هنري جولدينج بدوره .

 

وقالت إيرين تراتشتنبرغ، النائب الأول لرئيس شراكات التسويق الدولية في باراماونت بيكتشرز، في بيان "يسعدنا أن نتشارك مع هيونداي موتور في سنيك آي جي آي جو أوريجنز، ونجعل رحلتنا تنبض بالحياة من خلال تسلسلات الحركة المبهجة باستخدام سيارات أنيقة ورياضية ".

 

جدير بالذكر أن هيونداي سوناتا N لاين، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع شاحن توربيني بقوة 290 حصان و 422 نيوتن متر والتي يتم إرسالها إلى العجلات الأمامية.

سوناتا سوناتا N هيونداي سيارات فيلم الحركة الخيال العلمي الأمريكي سنيك آيز عيون الأفعى 2021

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