ياسمين صبري وحقيقة غيابها عن الدراما بسبب أحمد أبو هشيمة .. فيديو

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند محرك البحث الشهير جوجل ؛ وذلك عقب نشرها صورة مع زوجها أحمد أبو هشيمة أثناء قضاء عطلتهم الصيفية .



وكان رجل الأعمال ، أحمد أبو هشيمة قد حسم، مزاعم وقوفه وراء غياب زوجته الفنانة، ياسمين صبري، عن موسم دراما رمضان العام الحالي.

وأكد أبو هشيمة في مداخلة هاتفية له مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أنه ليس السبب في غيابها عن دراما رمضان 2021.

وقال لمقدم البرنامج الإعلامي، خيري رمضان: "لم أكن السبب في غياب زوجتي في رمضان هذا العام، لقد تزوجنا بالتزامن مع انتهائها للتو من تصوير مسلسل (فرصة ثانية)، وقد يكون غيابها هذا العام فقط، ولكن من المؤكد أنها ستعود بأعمال جميلة وراقية كما عودتكم دائما".

وأردف أبو هشيمة ممازحا خيري رمضان: "ما تسألنيش أكثر من كده لو سمحت".



صورة جديدة لياسمين صبري وأبو هشيمة:

شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، متابعيه صورة جديدة بصحبة زوجته الفنانة ياسمين صبري، وذلك على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».



وظهرت ياسمين صبري بصحبة زوجها خلال قضائهما الإجازة الصيفية وهي مرتدية فستان مشجر، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليهما التعليقات.



واعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها على المكياج الناعم والإكسسوارات البسيطة، والشعر المنسدل على كتفيها.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

خناقة جورجينا وياسمين صبري

ومنذ أيام، نشبت خناقة بين ياسمين صبري وجورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو كانت حديث مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ادعى حساب وهمي مزور لـ جوروجينا هجوماً على ياسمين، وتم نشر آخر صورة لجورجينا نشرتها على حسابها على انستجرام الحقيقي، وتم نشرها على حساب مزور على فيسبوك ومكتوب عليها جملة موجهة لـ ياسمين صبري وهي: " كوني نفسك وليس أنا".

وبعد ساعات من هذه الصورة والتعليق المزور، جاء رد وهمي من صفحة باسم ياسمين صبري على فيسبوك، تعلق فيها على صورة جوروجينا ورسالتها الوهمية، ليرد الحساب الوهمي باسم ياسمين صبري: " أنا لا أنافس أحداً".

ويبدو من الوهلة الأولى أنها أزمة حقيقية بين النجمة ياسمين صبري وجورجينا، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك حيث كانت الصفحات وهمية مزورة ولا علاقة للنجمتان بها، بل كانت معركة وهمية اختلقها بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لاشعال الأزمة بينهما، وتفاعلاً مع التريند.

https://youtu.be/sXQiL3570hA