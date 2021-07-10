عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

علم نفس لايت.. كيرلس بهجت يشارك بخمسة كتب في معرض الكتاب

صدى البلد

يشارك كيرلس بهجت دكتور مساعد جراحة فى طب عين شمس في معرض الكتاب بكتاب اسمه "المدخل لفهم سيكولوجية الإنسان المهزأ" ويتحدث عن الناس الذين ينظر إليهم المجتمع على أنهم شخصيات تحتاج إلى ضبط.


الهدف من الكتاب معرفة كيف تكونت هذه الشخصية وهي شخصية الإنسان الذي لا يستطيع وضع حدود ولا يستطيع الاعتراض ويقبل بإهانته وايذائه من الآخرين ويتقبل أن يكون فى علاقات غير مناسبة له والمجتمع يستفيد من وجود شخصيات مثلهم.

txt

جناح الأزهر في معرض الكتاب يرسم البسمة على وجوه الأطفال... شاهد

txt

عرض أهم الإصدارات الخاصة.. تعرف على جناح دولة الأردن في معرض الكتاب


 علم نفس لايت

 فالكتاب هو علم نفس بطريقة لايت وشارك بخمسة كتب في المعارض السابقة للكتاب وكلها تتحدث عن علم النفس ولكن بطريقة مناسبة للجيل الحالي ليستطيع استيعابها و ان له كتب أفضل مبيعا.

فهو يهتم بسيكولوجية البشر ويقوم بكتابة الكتب من حكايات قام بمعايشتها  وليست افكار أكاديمية فقط.
 

B8C8A7BE-2A54-42AA-8115-9BE5BA21AEA7
B8C8A7BE-2A54-42AA-8115-9BE5BA21AEA7
معرض الكتاب اجنحة معرض الكتاب إقامة معرض الكتاب اخبار معرض الكتاب سيكولوجية الإنسان

موضوعات متعلقة

جناح الأزهر في معرض الكتاب يرسم البسمة على وجوه الأطفال... شاهد

عرض أهم الإصدارات الخاصة.. تعرف على جناح دولة الأردن في معرض الكتاب

ترشيحاتنا

وصول جثماين المصريين ضحايا حريق قبرص إلى القاهرة.. صور

وزير السياحة والآثار يبحث تطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية

شوقي لطلاب الثانوية العامة: مش واجبنا نجيب لكم امتحان شوفتوه قبل كده

وزراء وشخصيات عامة في عزاء الراحلة جيهان السادات.. صور

الصحة: وصول 2 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا الأسبوع .. فيديو

أحمد موسى: انهيار سد النهضة وارد..وهذا ما تتعرض له السودان خلال أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

غدا.. إسدال الستار علي أزمة السفينة "إيفر جيفين" بشطب الدعوي

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

عاجل | نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

ضبط عامل دليفرى بتهمة اغتصاب شقيقته القاصر في المنوفيه

رطوبة ودرجة حرارة عالية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ