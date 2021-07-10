علم نفس لايت.. كيرلس بهجت يشارك بخمسة كتب في معرض الكتاب

يشارك كيرلس بهجت دكتور مساعد جراحة فى طب عين شمس في معرض الكتاب بكتاب اسمه "المدخل لفهم سيكولوجية الإنسان المهزأ" ويتحدث عن الناس الذين ينظر إليهم المجتمع على أنهم شخصيات تحتاج إلى ضبط.



الهدف من الكتاب معرفة كيف تكونت هذه الشخصية وهي شخصية الإنسان الذي لا يستطيع وضع حدود ولا يستطيع الاعتراض ويقبل بإهانته وايذائه من الآخرين ويتقبل أن يكون فى علاقات غير مناسبة له والمجتمع يستفيد من وجود شخصيات مثلهم.



علم نفس لايت

فالكتاب هو علم نفس بطريقة لايت وشارك بخمسة كتب في المعارض السابقة للكتاب وكلها تتحدث عن علم النفس ولكن بطريقة مناسبة للجيل الحالي ليستطيع استيعابها و ان له كتب أفضل مبيعا.

فهو يهتم بسيكولوجية البشر ويقوم بكتابة الكتب من حكايات قام بمعايشتها وليست افكار أكاديمية فقط.

