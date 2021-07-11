الفلك لـ مواليد 11 يوليو : حافظ على استقلاليتك وسيطر على عواطفك وانفعالاتك

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي

شخصية اليوم في علم الأرقام



إذا كنت مولودا في يوم 11 يوليو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس.. الأولوية بالنسبة لك للعلاقات العاطفية والاجتماعية وتميل للتأثير في الآخرين، لكن حساسيتك الشديدة تجعلك انفعاليا ومتقلب المزاج جدا.



نصيحة :



عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تسمح لك الظروف الفلكية بالانفتاح على محيطك ودرس عرض مغر للانضمام الى مؤسسة جديدة ان انتقال عطارد لينضم الى الكواكب المجتمعة في برجك يتحدث عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، سوف تطمئن على وضعك المهني والاجتماعي والعائلي. وسوف تعزز وتعقد تحالفات جديدة لطالما كنت تتوق لها. تميل الى منح الثقة للآخرين وتتحمس للمشاركة في اكثر من نشاط وتلبية أكثر من دعوة. ستكون الأنظار موجهة اليك نظراً لتمتعك بكاريزما هائلة. لا تضيع الفرص المميزة خلال هذه الفترة فالحظ قد لا يسعفك دائماً ولا تستطيع أن تجده كلما طلبته.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تشكو ابتداء من هذا الاسبوع من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك احد افراد الاسرة قلقا قد يطرأ ما يثير غضبك أو استياءك، وما يحملك مسؤوليات مضاعفة تثقل عليك. فلا تبحث عن المستحيل وتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء بانتظار وقت افضل ان كوكب الزهرة لا يبشر بالسلام .