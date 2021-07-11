عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفلك لـ مواليد 11 يوليو : حافظ على استقلاليتك وسيطر على عواطفك وانفعالاتك

الأبراج
الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

txt

يشعر بالحب والانجذاب.. حظك اليوم لبرج الميزان

شخصية اليوم في علم الأرقام
 

إذا كنت مولودا في يوم 11 يوليو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس.. الأولوية بالنسبة لك للعلاقات العاطفية والاجتماعية وتميل للتأثير في الآخرين، لكن حساسيتك الشديدة تجعلك انفعاليا ومتقلب المزاج جدا.
 

نصيحة
 

عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

برج السرطان:
 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

    تسمح لك الظروف الفلكية بالانفتاح على محيطك ودرس عرض مغر للانضمام الى مؤسسة جديدة ان انتقال عطارد لينضم الى الكواكب المجتمعة في برجك يتحدث عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، سوف تطمئن على وضعك المهني والاجتماعي والعائلي. وسوف تعزز وتعقد تحالفات جديدة لطالما كنت تتوق لها. تميل الى منح الثقة للآخرين وتتحمس للمشاركة في اكثر من نشاط وتلبية أكثر من دعوة. ستكون الأنظار موجهة اليك نظراً لتمتعك بكاريزما هائلة. لا تضيع الفرص المميزة خلال هذه الفترة فالحظ قد لا يسعفك دائماً ولا تستطيع أن تجده كلما طلبته.

 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

 

   تشكو ابتداء من هذا الاسبوع من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك احد افراد الاسرة قلقا قد يطرأ ما يثير غضبك أو استياءك، وما يحملك مسؤوليات مضاعفة تثقل عليك. فلا تبحث عن المستحيل وتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء بانتظار وقت افضل ان كوكب الزهرة لا يبشر بالسلام .

مواليد اليوم حظك اليوم برجك اليوم 11 يوليو توقعات الأبراج

موضوعات متعلقة

يشعر بالحب والانجذاب.. حظك اليوم لبرج الميزان

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7/5 /2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم.. 2 يوليو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا

ترشيحاتنا

عمليات التعليم تتابع نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى اللجان

أيام العشر من ذي الحجة وليالي أواخر رمضان.. أيهما أفضل؟

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

لا يحترم اتفاقه.. لاعب الزمالك السابق يفتح النار علي الأهلي

لقد عدنا .. ماذا قال ميسي لـ دي ماريا بعد تتويج الأرجنتين بـ كوبا أمريكا؟

استنفار على حدود باكستان بسبب خطر قادم من أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

زي الأفلام| إعصار ضخم يضرب معظم أجزاء بريطانيا.. صور صادمة

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ