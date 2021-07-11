وزير القوى العاملة يزور محافظة سوهاج..اليوم

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأحد الموافق 11/7/2021، زيارة خاصة من وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ لتفقد مركز التدريب المهني بحي الكوثر، ولقاء عدد من المُستثمرين بمقر الغرفة التجارية بالإقليم.

ومن المُقرر أن يكون في استقباله ويرافقه طيلة زيارته عدد من قيادات محافظة سوهاج، أبرزهم اللواء طارق الفقي، محافظ الأقليم، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية خالد ابو الوفا، ونائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أحمد اللبان، ووكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، ولفيف من قيادات سوهاج.

ومن المُقرر أن يتم تسليم عدد من الوظائف الحكومية والخاصة إلى عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مواطني محافظة سوهاج، ثم التوجه إلى مقر الغرفة التجارية للاجتماع بعدد من المستثمرين برفقة اللواء طارق الفقي، ثم تنتهي الزيارة بالعودة إلى ديوان عام المحافظة.