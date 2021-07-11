عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعلن عن هجوم جديد على القوات الأمريكية في سوريا

صدى البلد

قال مسؤول دفاعي أمريكي بـ"البنتاجون" لوكالة "رويترز" البريطانية إن القوات الأمريكية في شرق سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر يوم السبت لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة هجمات على أفراد أمريكيين في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة.

البنتاجون يرجح مقتل أمريكيين بالهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق

السعودية تكشف تفاصيل اجتماع نائب وزير الدفاع بمسئولين في البنتاجون

وقال المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن الهجوم وقع في كونوكو في سوريا.

واستُهدف دبلوماسيون وقوات أمريكية في العراق وسوريا بثلاث هجمات صاروخية وطائرات مسيرة يوم الأربعاء وحده، بما في ذلك 14 صاروخًا على الأقل أصابت قاعدة جوية عراقية تستضيف القوات الأمريكية، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأمريكية.

في حين لم تكن هناك ادعاءات فورية بالمسؤولية عن الهجمات، يعتقد محللون أنها كانت جزءًا من حملة شنتها الميليشيات المدعومة من إيران.

وتعهدت فصائل عراقية متحالفة مع إيران بالرد بعد أن قتلت ضربات أمريكية على الحدود العراقية السورية أربعة من أعضائها الشهر الماضي.

ونفت إيران دعمها للهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وأدانت الضربات الجوية الأمريكية على الجماعات المدعومة من إيران.

تجري الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع إيران بهدف إعادة الدولتين إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي تخلت عنه إدارة ترامب. لم يتم تحديد موعد للجولة التالية من المحادثات، التي تم تأجيلها في 20 يونيو.

البنتاجون القوات الأمريكية سوريا مليشيات ايران العراق

ترشيحاتنا

تفاصيل الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في سوريا

تيك توك يبدأ في إزالة فيديوهات العري تلقائيًا.. تفاصيل

ارتكبوا 3 وقائع.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

لوتس تكشف عن سياراتها الرياضية صاحبة الأداء العالي.. فيديو وصور

6 سنن يجب أن تعرفها عن الأيام العشر من ذي الحجة

منهم الاخ اللي بيتأجر.. خالد الغندور: كل واحد بيجيب سيرتي مش هسيبه والمحامي شغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

بث مباشر لمبارة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

زي الأفلام| إعصار ضخم يضرب معظم أجزاء بريطانيا.. صور صادمة

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ