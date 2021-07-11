خبير روسي: سبب رئيسي في ظهور سلالات جديدة لـ فيروس كورونا

أرجع خبير روسي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول عدة منها روسيا وظهور سلالات جديدة للوباء، إلى عدم التقيد بالإجراءات الإحترازية وإلى عدم التطعيم، مشيرًا إلى إن الذهاب لتلقي التطعيم أمر حيوي وهام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

قال الخبير الروسي في العلوم البيولوجية، سيرجي نيتيسوف، إن تطور الوضع الوبائي وظهور موجات جديدة من فيروس كورونا يعتمد بالأساس على سلوك الناس وموقفهم من التطعيم.

وأوضح رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك، سيرجي نيتيسوف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "نشهد موجات من تفشي الوباء، وستتواتر طالما أننا سنتعامل مع الوباء باستخفاف".

وأضاف أن "السلالات الجديدة من فيروس كورونا تظهر لعدة أسباب، وهي عندما يستمر الوباء لفترة طويلة، وعندما يكون نسق التطعيم بطيئا".

وأشار إلى أن هناك حتى الآن العديد من الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا لحمايتهم من الفيروس، ويتواصلون مع أشخاص من دول مختلفة، مؤكدا على ضرورة التطعيم في أسرع وقت ممكن حتى لا يبقى الفيروس أو تبقى ثغرات تؤدي إلى تحوره.



وفي شأن آخر، قال نيتيسوف إن لقاحات فيروس كورونا الروسية بما في ذلك لقاح سبوتنيك V، توفر حماية كافية ضد سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا.



وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نيتيسوف إنه "وفقًا لبيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى ، فإن لقاحات mRNA وناقلات الأمراض، بما في ذلك سبوتنيك V، تحمي ضدها [متغير دلتا]، وإن كان ذلك بدرجة أقل، لكنها تحمي ضدها. وقدمت 95٪ حماية ضد الإجهاد الأولي والآن يوفرون 90٪ حماية ضد متغير دلتا".

في نهاية شهر يونيو، قال فلاديمير جوشين، رئيس مختبر آليات التغير السكاني في مركز أبحاث الجمالية الذي طور لقاح سبوتنيكV، إن الطلقات الروسية تضمن حماية بنسبة 100 بالمائة تقريبًا من الحالات الشديدة والقاتلة لفيروس كورونا الناتجة عن سلالة دلتا.

أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا، أطلق عليه اسم سبوتنيك V، في أغسطس 2020.

وفقًا لتحليل مؤقت من تجربة نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، فإن لقاح سبوتنيك V فعال بنسبة 91.6 بالمائة. وفي الوقت نفسه، أفاد مركز جماليا القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذي طور سبوتنيك الخامس، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أن سبوتنيك الخامس لديه فعالية بنسبة 97.6 في المائة.