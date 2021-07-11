طرق التخلص من روائح الأضحية في المنزل

روائح الأضحية من أكثر الأشياء التي تزعج ربة المنزل في العيد، وهناك العديد من الطرق لإخفاء الروائح الكريهة في منزلك ، والتي يمكن ان تنتج الرائحة للكثير من الأسباب، وأهمها رائحة الأضحية، واللحمة في عيد الأضحى.

وصفات لإزالة الرائحة الكريهة من المنزل

للتخلص من روائح الأضحية نحتاج إلى بضعة مستلزمات منزلية غير مكلفة، ومن السهل تواجدها في المنزل مثل الخل ، الملح ، قهوة ، صودا الخبز ، بيروكسيد الهيدروجين، وتحييد الروائح الأكثر الضارة حول منزلك وفي المركبات الخاصة بك.

لتعطير الهواء بالداخل بشكل طبيعي ، اقطعي ليمونة إلى نصفين وضعي النصفين المقطوعين في مكان غير واضح.

افركي القليل من الفانيليا على مصباح كهربائي وسوف يشم دفء المصباح الهواء.

خلال فترات الطقس اللطيف ، فقط افتح النوافذ، ودع الهواء النقي يخرج من خلال الروائح الكريهة.

تحييد الروائح الكريهة في المطبخ والحمام:

يعرف معظم الناس أن الاحتفاظ بعلبة مفتوحة من صودا الخبز العادية في الثلاجة ستزيل الروائح الكريهة، ويمكن أن تضع القليل منه في قاع سلة المهملات وفي كيس القمامة نفسه للحصول على نتائج مماثلة.

يعمل نصف كوب من صودا الخبز في ربع وعاء من الماء وقطعة قماش ناعمة أو فرشاة بشكل جيد لتنظيف الثلاجة ، بالإضافة إلى فرك وتجديد الحوض والبلاط والمصارف وعلب القمامة وأوعية المرحاض، للحصول على خصائص تطهير أقوى ، افرك بمحلول خل قوي.

تمتص القهوة المطحونة الطازجة أو المتبقية الروائح الكريهة في الثلاجة أو الميكروويف أو الخزانة، وتساعد على التخلص من روائح الأضحية.

قم بغلي مقدارين من الماء مع مقدار من الخل في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف لإزالة الروائح الكريهة من الميكروويف.

أضف نصف كوب من الخل إلى ربع لتر من الماء واتركه يغلي على الموقد لبضع دقائق، سيؤدي ذلك إلى إزالة رائحة الطعام المحترق والعديد من الروائح الأخرى من مطبخك (والطعام المحترق من الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ).

انقع قطعة خبز في الخل وضعها طوال الليل في صندوق غذاء أو سلة مهملات لإزالة روائح الطعام المتراكمة.

قم بطحن بقايا قشور الحمضيات في جهاز التخلص من القمامة لتحليتها، أو قم بإلقاء نصف كوب من الملح في البالوعة للتخلص من الرائحة الكريهه.

يوصى بعض الخبراء القدامى بهذه الطريقة لإزالة الروائح الكريهة والبقع من السجاد والمفروشات، يعمل جيدًا بشكل خاص على رائحة بول الحيوانات الأليفة، قد ترغب في اختبار ثبات اللون عن طريق نقع منطقة صغيرة غير ظاهرة بالمحلول وتركه لمدة 24 ساعة قبل معالجة المنطقة بالبقعة.

ارتدِ زوجًا من القفازات المطاطية أو اللاتكس.

قم بخلط ربع لتر من 3٪ بيروكسيد الهيدروجين ، وربع كوب من صودا الخبز ، وملعقة صغيرة من الصابون السائل في وعاء بلاستيكي، لا تخلط في وقت مبكر أو تخزن في حاوية مغلقة.

صب أو رش المحلول مباشرة على المناطق المصابة واتركه لمدة 24 ساعة قبل مسح السائل الزائد، اتركيه ليجف في الهواء.



تخلص من الروائح من الأقمشة والسجاد:

يمكنك التخلص من معظم الروائح من السجاد والبسط والمفروشات (بما في ذلك الأجزاء الداخلية للسيارة) عن طريق رشها بكميات كبيرة من صودا الخبز، اترك صودا الخبز في مكانها لعدة ساعات ، ثم قم بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية أو التخلص منها.

يمكن أن يكون بول الحيوانات الأليفة أو القيء على السجاد والمفروشات أكثر صعوبة، إذا تمكنت من الحصول عليها على الفور ، فقم بتنظيفها أولاً بمنشفة ، ثم رش المنطقة بثلاثة أجزاء من الماء البارد / جزء من محلول الخل (ولكن لا تفرك)، كرر عدة مرات إذا لزم الأمر حتى تختفي الرائحة، ستتبدد رائحة الخل في غضون ساعات قليلة.

كما ستعمل القهوة المطحونة على تحلية الهواء داخل سيارتك أو صندوقها للاستخدام في السيارة ، ضع حبيبات القهوة في وعاء بلاستيكي مغطى به ثقوب في الغطاء.

طريقة سهلة للتخلص من رائحة الأضحية



البطاطس رائعة في امتصاص روائح الأضحية الكريهه، كل ما عليك فعله للحفاظ على روائح الطهي بعيدة عنك هو رش القليل من الملح فوق بعض البطاطس المقطعة إلى أنصاف وضعها في طبق في مطبخك.

شموع الطهاة

يساعد وضع الشموع التي تحتوي على رائحة طيبة وذكية في التخلص من الروائح الكريهه

إذا كنت تريد حقًا للتخلص من روائح الطهي في المطبخ ، فيجدر بك أن تضع في اعتبارك أنها قد تكون قادمة من الأواني بالإضافة إلى كونها في الهواء.

كما يمكن ان تاتي الرائحة ايضًا من الواح الخشب، يمكن أن تتسرب عصائر اللحوم والخضروات بعمق إلى الحواف ، مما يجعل إزالتها صعبة.

القرفة

لتنظيف مطبخك من روائح الأضحية الكريهة واستبدالها برائحة القرفة اللطيفة ، اغلي بضعة أعواد في إناء من الماء لمدة 5 دقائق ، واتركيها لتبرد.

اغلي قشور الحمضيات

ضع بعض قشور الحمضيات في قدر من الماء واتركها على نار خفيفة لمدة ساعة أو نحو ذلك.

بيكربونات الصودا

يعتبر بيكربونات الصودا أحد مكونات المطبخ الرئيسية لدينا والتي يمكن استخدامها في جميع أنحاء المنزل، لقد أوضحنا لك بالفعل كيفية إزالة الروائح الكريهة من المطبخ باستخدام صودا الخبز ، واليوم ، نوضح لك كيفية استخدامها للتخلص من الروائح في المطبخ.

إنها أسهل طريقة للتخلص من روائح الطهي في قائمتنا، كل ما عليك فعله هو ملء وعاء ببيكربونات الصودا ووضعه في مطبخك وتركه للتخلص من الروائح الكريهه.

نصائح للتخلص من رائحة اللحمة

اصنع وعاء من القهوة

سوف تساعد رائحة القهوة الطازجة في التخلص من رائحة اللحمة الكريهة، تحتوي القهوة على النيتروجين الذي يقضي على الروائح الكريهة، انشر القهوة المبللة على ورقة خبز لتجف واتركها طوال الليل، (يمكنك أيضا وضع هذه الأسس المجففة المستخدمة وفي وعاء في الثلاجة لازالة رائحة اللحمة).

افتح نوافذك واستخدم شفاط المطبخ.

أفضل طريقة لتجنب الروائح هي خروجها في الخارج، إذا كان لديك فتحة تهوية فوق البوتاجاز ، فاستخدمه خلاف ذلك ، يمكن أن يساعد مكيف الهواء أو مرشح الهواء في إزالة الرائحة الكريهة، يساعد فتح النافذة قبل بدء الطهي في تدوير الهواء ، خاصةً إذا وضعت مروحة تشير إلى النافذة في التخلص من رائحة اللحة في المنزل.

تنظيف على الفور.

امسح الرذاذ على البوتاجاز وسطح العمل ، واغسل كل أواني الطهي الدهنية بعد الطهي مباشرة،لا تنس تنظيف تصريف بقايا الطعام ، والتخلص من القمامة ، وإخراج القمامة أيضًا.

استخدام الفواحة الطبيعية الخاصة بك.

احفظ قشر الليمون، يمكن غلي التوابل ذات الرائحة اللطيفة مثل القرنفل أو أعواد القرفة أو قشور الليمون الحمضية في الماء على الموقد للحصول على معطر هواء طبيعي بالكامل يخفي أي روائح طبخ، يكون بخار الفواحة لطيفًا بشكل خاص في الأشهر الباردة / الأكثر جفافًا للتخلص من رائحة اللحمة.

المصدر experthometips

thekitchn