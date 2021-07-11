رئيس جامعة سوهاج يناقش استعدادات إنشاء وحدة الطب الإتصالي بالمستشفى الجامعي الجديد

عقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، إجتماعاََ لمناقشة استعدادات إنشاء وحدة الطب الإتصالي بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب، والمحاسب أشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور محمد زاكي مراد رئيس قسم الأشعة بالكلية، والدكتور أحمد مختار أبو دهب مدير وحدة الباكس والتشخيص بالأشعة عن بعد، ووفد من مهندسي الشركات المنفذة للوحدة.

وقال رئيس الجامعة، إن إستخدام تقنية الطب الاتصالي يساعد الكادر الصحي على التواصل بشكل فعال مع المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم عن بعد، كما أن مجالات الطب الاتصالي متعددة وتتميز بتطبيقات مختلفة من شأنها توفير الوقت والتكلفة، مشيراً إلى أنه فى إطار مجهودات تطوير المستشفيات الجامعية نحو التحول الرقمي واستخدام أحدث النظم العالمية.

والمستشفى بصدد تطبيق نظام أرشفة وتداول الأشعات (الباكس PACS ) وهو أحد تطبيقات الطب الاتصالي المتطورة الخاصة بنقل صور وتقارير أنواع الأشعة ليتمكن الأطباء من قراءتها وتقديم التقارير للجهة المرسلة دون حضور المريض، موضحاً أن هذه التقنية قدمت خدمات لأكثر من ٧٨ ألف حالة من فحوصات الأشعة المختلفة بالمستشفى الجامعي الأم، ووفرت أكثر من مليون ونصف جنيه للمستشفي كبديل لنظام الأفلام التقليدي، بالإضافة إلى تقديمها خدمات ضخمة للحالات الطارئة وإستشارات الأشعة التشخيصية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد ، أن الباكس الإلكتروني هو نظام لأرشفة فحوصات الأشعة إلكترونياً وربط المراكز الطبية والمستشفيات بنظام واحد، إلى جانب إسهامه فى سرعة وصول التشخيص للطبيب وتخزين تلك النتائج عند متابعة تاريخ المرضى، كما يمثل قاعدة بيانات مهمة للتدريب والتدريس والبحث العلمي بكل مستوياته.

وقال الدكتور أحمد مختار ، إن مهندسي الشركات المنفذة للوحدة توجهوا بعد الإجتماع مباشرةََ لزيارة المستشفي الجامعي الجديد، حيث كان في إستقبالهم الدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفي الجامعي الجديد.

وأشاد الوفد بالتجهيزات والإمكانيات والنظام الحديث بالمستشفي، الأمر الذي يسهل عملية تطبيق فكرة وحدة الطب الإتصالي، للمساهمة فى تقديم مزيد من الخدمات الطبية المتميزة و المتقدمة لكل راود المستشفى الجامعي الجديد من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.