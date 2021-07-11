ولي عهد السعودية مع سلطان عمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي..شاهد

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية لقطات مصورة توثق لحظة اصطحاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسلطان عمان هيثم بن طارق في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي.

وتجول سلطان عمان في أرجاء المركز واطلع خطط مشروع هذه المدينة الواعدة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي ستشمله.

وأشاد سلطان عمان بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية "المملكة 2030 "، معربًا عن أمله في أن تكلل جهود القيادة في المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة.

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في مطار خليج نيوم، سلطان عمان هيثم بن طارق.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة "دولة" إلى السعودية، تستغرق يومين.

وتم استقبال سلطان عمان بمراسم رسمية، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيباً بقدومه. كما تم عزف السلامين الوطنيين للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

وتوجه ولي العهد السعودي وسلطان عُمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن سلطان عمان يزور السعودية تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.