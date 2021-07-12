أخبار التوك شو.. عمرو أديب: سد النهضة سينهار..والصحة: دفعات جديدة من استرازينيكا وفايزر

تناولت برامج التوك شو عدد من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

وزير السياحة: مصر أرخص بلاد العالم سياحيا وهذا سبب الوضع الحالي

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، إنه أسعار السياحة المصرية ليست مرتفعة على الإطلاق، مضيفا أن أسعار السياحة في مصر للسائحين القادمين من الخارج الأرخص بلا شك، ومصر أرخص بلاد العالم سياحيا.

أحمد موسى: وضع كورونا فى تونس كارثي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أزمة كبيرة فى تونس بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا، موضحًا أنه تم وقف حركة المرور وإغلاق المحلات.

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

حذر الإعلامي عمرو أديب، من احتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن هناك أحاديث تتردد بقوة خلال الفترة الأخيرة عن هذا الأمر.



شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصُنع في مصر للمواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كاميرا على مسئوليتى كانت اليوم داخل مصنع فاكسيرا لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني، لمواجهة فيروس كورونا.

عبور موجة كورونا الثالثة لا يعني التخلي عن الاجراءات الاحترازية..تاج الدين ينصح

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، انه رغم تراجع الاصابات والوفيات بعد إنحسار موجة كورونا الثالثة، إلا أن كورونا لم ينته، موجهاً نصيحة للمواطنين قائلاً : " كورونا لسه مخلصتش والتطعيم مستمر، وتراجع الاعداد في الاصابات أو الوفيات، ليس معناه التراجع عن تلقي اللقاحات، فقد عبرنا ذروة الموجة الثالثة بهذه اللقاحات، والتي أدت إلى تراجع أعداد المصابين في الرعاية المركزة".

تنشيط السياحة..عمرو أديب : إحنا ساكتين ليه.. ونداء لـ مصر للطيران

طالب الإعلامي عمرو أديب، بالعمل على تنشيط السياحة الداخلية وخاصة مع استقرار الأوضاع في جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



هل تتعرض مصر لموجة رابعة من كورونا؟.. استشاري حساسية ومناعة يجيب

قال أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن منحنى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر تراجع مؤكدا أن الطمأنينة الزائدة من قبل المواطنين تجعلهم يتهاونون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وهذا ما يثير القلق بسبب ما حدث في الدول الأوروبية من زيادة في الإصابات بعد انخفاض منخنى الإصابات بها .



وزير القوى العاملة: تسليم 60 عقد عمل لذوي الهمم في سوهاج

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان كان متواجد اليوم فى المحافظة، وأن الزيارة كانت سريعة ولمدة يوم واحد.



الصحة: استقبال دفعات جديدة من استرازينيكا و 2 مليون جرعة لقاح فايز

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إستقبال دفعات جديدة من لقاح «استرازينيكا» بدايتها في منتصف الاسبوع الحالي بواقع 250 ألف جرعة.

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات.. فيديو

قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم تم تمرير تعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بقضايا التحرش وهذا لتحويل هذه القضايا من جنحة ألي جنايات وهذا يتضمن تعديل مدته العقوبة وتطبيق الغرامة الأكبر .