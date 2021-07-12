كارثة طبية في إنجلترا بسبب مكافحة كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الإثنين، عن وجود ما يصل إلى 13 مليون مريض على قوائم الانتظار، بسبب تركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال إن النماذج الحكومية "الصادمة" تشير إلى أن قائمة الانتظار الحالية التي تضم 5.3 مليون شخص قد تزيد بأكثر من الضعف بحلول نهاية العام الحالي 2021، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف أن هذا الرقم يشمل ما يصل إلى سبعة ملايين شخص لم يذهبوا إلى المستشفى خلال ذروة الأزمة خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال لصحيفة صنداي تلجراف البريطانية: "أكثر ما صدمني هو عندما قيل لي أن قائمة الانتظار ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن".

وتابع: "عند سماع هذا الرقم البالغ 13 مليونًا، فقد ركز ذهني تماما، وسيكون من أهم أولوياتي التعامل معه لأنه لا يمكننا الحصول على ذلك."

وتعد قوائم انتظار القطاع الطبي الحالية في إنجلترا هي الأطول منذ عام 2007.

فيما حذر خبراء في رعاية مرضى السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب باستمرار من تجاهل مجالاتهم، بسبب التركيز على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".