عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة طبية في إنجلترا بسبب مكافحة كورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الإثنين، عن وجود ما يصل إلى 13 مليون مريض على قوائم الانتظار، بسبب تركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

txt

سفارة الكويت لدى بريطانيا تنفي تورط كويتيين بجريمة قتل في لندن

txt

زي الأفلام| إعصار ضخم يضرب معظم أجزاء بريطانيا.. صور صادمة

وقال إن النماذج الحكومية "الصادمة" تشير إلى أن قائمة الانتظار الحالية التي تضم 5.3 مليون شخص قد تزيد بأكثر من الضعف بحلول نهاية العام الحالي 2021، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف أن هذا الرقم يشمل ما يصل إلى سبعة ملايين شخص لم يذهبوا إلى المستشفى خلال ذروة الأزمة خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال لصحيفة صنداي تلجراف البريطانية: "أكثر ما صدمني هو عندما قيل لي أن قائمة الانتظار ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن".

وتابع: "عند سماع هذا الرقم البالغ 13 مليونًا، فقد ركز ذهني تماما، وسيكون من أهم أولوياتي التعامل معه لأنه لا يمكننا الحصول على ذلك."

وتعد قوائم انتظار القطاع الطبي الحالية في إنجلترا هي الأطول منذ عام 2007.

فيما حذر خبراء في رعاية مرضى السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب باستمرار من تجاهل مجالاتهم، بسبب التركيز على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

 

 

 

 

فيروس كورونا المستجد وزير الصحة البريطاني مرضى السرطان قوائم الانتظار جائحة كوفيد19

موضوعات متعلقة

شاهد.. ولي العهد السعودي يتابع نهائي يورو 2020 برفقة سلطان عمان

مشجعو منتخب انجلترا يعتدون على جماهير ايطاليا.. فيديو

رباعي دولي واتفاق ملزم.. تفاصيل كلمة وزيرة الخارجية السودانية بمجلس الأمن

البحرين تدعم موقف مصر والسودان بشأن سد النهضة

عقب ظهور مندوبها بمجلس الامن.. تعرف على دولة سانت فينسنت

نشيد القوات المسلحة المصرية.. بيت شعر على رأس كلمة سامح شكري بمجلس الأمن

سد النهضة.. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه بشأن الموقف الأثيوبي

دولة تتغذى على المعونات.. كيف تسببت 13 مليار دولار في مقتل رئيس هايتي بمنزله؟

ترشيحاتنا

6 عبادات حافظ عليها النبي فى العشر الأوائل من ذي الحجة

مفاجأة.. سيدة أوروبية تصاب بسلالاتين لكورونا في نفس التوقيت

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم ثاني أيام ذي الحجة

لحظة خروج كيزا حزيناً من مباراة إيطاليا وإنجلترا.. صور

الإفتاء توضح حقيقة تحريم تسمية البنات بـ ريماس وريتاج ولمار وريناد

كارثة طبية في إنجلترا بسبب مكافحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

علم بـ الخبر في الطائرة .. تعرف على رد فعل رامي صبري فور علمه بوفاة شقيقه" خاص"

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

مع العائلة .. صور مؤثرة لـ شقيق رامي صبري بعد وفاته

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ