تريند x خبر: هاني شاكر ينعى شقيق الفنان رامي صبري .. وأول رد فعل لـ محمد هاني بعد فوز الأهلي على المقاصة

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

شارك محمد هاني لاعب النادي الأهلي، جمهوره بـ عدة صورله من مبارة الفريق مع نادى مصر المقاصة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بـ 4 اهداف مقابل هدف ، وذلك من خلال حسابة الشخصى بموقع “إنستجرام ”.

وعلق محمد هانى قائلا “ الحمد لله ”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومصر المقاصة بتفوق المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس.

محمد صلاح يعلن انتهاء اجازتة الصيفية والعودة للمشاركة فى معسكر الفريق بالنمسا



اعلن محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر ، انتهاء اجازتة الصيفية وعودته للمشاركة فى معسكر الفريق فى النمسا ، ونشر صورة جديدة له من خلال حسابة بموقع انستجرام .

وعلق محمد صلاح قائلا “ Back ”.

و كان نادي ليفربول الإنجليزي “ المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح” اعلن عن قائمة الفريق التي ستشارك في معسكر النمسا، استعدادا لخوض الموسم الجديد 2020 - 2021.

وذكر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن برنامج الريدز، التحضيري للموسم، سيبدأ يوم الاثنين 12 يوليو الجاري، بمعسكر تدريبي في النمسا.

نعى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين ، شقيق الفنان رامي صبري الذى توفى منذ قليل وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان.

ونشر هانى شاكر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع “ تويتر ”وكتب: “ البقاء لله خالص التعازي الي الفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم صبري أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر و السلوان ”.

وتوفى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان .

أحمد جمال ينعى شقيق رامي صبري.. شاهد



نعى الفنان احمد جمال الراحل كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري ، ونشر احمد جمال صورة لرامى صبرى مع شقيقة من خلال حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وعلق احمد جمال " لا حول ولا قوة الا بالله خبر محزن وفاة كريم صبري اخو رامي

ربنا يرحمه ويغفرله و يصبرك على فراقه يا رامي انت والاسرة ".