أمراض ينقلها البعوض.. الأسباب والأعراض ونصائح الوقاية

تميل الأمراض التي ينقلها البعوض إلى الانتشار عن طريق لدغة البعوض المصاب، فإن الأمراض التي تنتقل إلى الناس عن طريق البعوض وحمى الضنك وحمى الملاريا ونادرًا ما تُلاحظ العدوى مثل الحمى الصفراء ومرض فيروس زيكا.

وفوق كل ذلك ، فإن الرياح الموسمية جارية وتنتشر أمراض مثل الشيكونغونيا وحمى الضنك والملاريا في هذه الظروف. ومن ثم ، فإن الحاجة إلى ساعة للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على الأمراض التي ينقلها البعوض باتباع جميع الاحتياطات.

أعراض أمراض البعوض

ارتفاع درجة الحرارة مع قشعريرة وآلام المفاصل وألم النخاع والصداع المصاحب للحمى يمكن أن تكون الأمراض التي ينشرها البعوض ناجمة عن طفيلي موجود في حمى الملاريا وفيروسات في حمى الضنك وقليل من الأمراض الأخرى.

قد يصاب الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، والسفر إلى المناطق التي تنتقل فيها الأمراض التي ينقلها البعوض، وأولئك الذين يعملون في المختبرات مع عينات مصابة من أي أمراض ينقلها البعوض ، وكذلك العاملون في الرعاية الصحية الذين يعتنون بالمرضى المصابين بالأمراض التي ينقلها البعوض.

يمكن أن يحدث انتقال العدوى عن طريق الجلد المكسور أو حتى الإصابة الحادة في الجسم. وبالتالي، يجب على المرء أن يكون يقظًا وأن يعتني بما يكفي ليعيش حياة صحية.

حمى الضنك



يحدث هذا بسبب فيروس حمى الضنك قد تظهر الأعراض بعد ثلاثة إلى أربعة عشر يومًا بعد الإصابة.

قد يشمل ذلك ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام المفاصل والقيء والعضلات وحتى الطفح الجلدي. قد تستغرق فترة التعافي من يومين إلى سبعة أيام. حمى الضنك يمكن أن تتطور إلى حمى الضنك النزفية بالإضافة، وهو شكل أكثر شدة من المرض، والتي تشمل أعراض مثل نزيف تحت الجلد وحتى القيء المستمر.

يمكن علاج حمى الضنك عن طريق شرب الكثير من السوائل والبقاء رطبًا وتجنب الجفاف. في حالة عدم استمرار الحمى ، يجب إدخال المريض إلى المستشفى وطلب العلاج.

الشيكونغونيا

هذا مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان من البعوض المصاب قد تشمل الأعراض الحمى والتعب وآلام المفاصل والصداع وآلام العضلات وتورم المفاصل والطفح الجلدي. في معظم الحالات ، تتحسن حالة المريض في غضون أسبوع. ومع ذلك ، قد يستمر ألم المفاصل المزعج أحيانًا لأشهر أو حتى سنوات لدى الشيكونغونيا بعض العلامات المشابهة لزيكا وحمى الضنك ، مما يؤدي إلى تشخيص خاطئ له حيث تميل الأعراض إلى التداخل وبالتالي ، هناك حاجة إلى تشخيص شامل لنفسه. لا تتجاهل الأعراض بدلاً من ذلك ، اطلب العناية الطبية الفورية.

يشمل العلاج شرب الكثير من السوائل ، والبقاء رطبًا عن طريق شرب كمية كافية من الماء ، وتناول الأدوية التي يوصي بها الطبيب فقط ، واتباع نظام غذائي متوازن.