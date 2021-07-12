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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممتنعة عن الدفع .. جمعية المؤلفين والملحنين تعتزم مقاضاة روتانا

د. مدحت العدل
د. مدحت العدل

تعتزم  جمعية المؤلفين والملحنين  و الناشرين المصريين  «الساسيرو» التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، مقاضاة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بسبب تعنتها وامتناعها عن عدم دفع حقوق الأداء العلني.

أوضحت  جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين ان روتانا لـ صاحبها الوليد بن طلال  لم تدفع حقوق الاداء العلنى لأعضائها منذ أربعة سنوات وبالتحديد من عام 2017.

تفاصيل الأزمة : 


أوضحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو» في بيان لها بأن العقد المبرم بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الذي تم عام 2003 ينص بموجبه على تحصيل حقوق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين والناشرين عن الأغنيات والموسيقي التصويرية للأفلام والمسلسلات التي تعرض وتذاع عبر قنواتها الفضائية المتعددة، ومنصتها بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وأكدت  جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين انه منذ عام 2017 امتنعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الدفع.

أشار البيان إلى أن جمعية  جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين قامت بتوجيه خطاب اداري لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في 26 يونيو الماضي تحذرها فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال عدم دفع حقوق الأداء العلني.
 

جمعية المؤلفين والملحنين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين الساسيرو مدحت العدل روتانا

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