بعد هزيمة اليورو.. صحيفة اسكتلندية "تكيد" الإنجليز بهذه الطريقة

عادت صحيفة "ذا ناشيونال" الاسكتلندية، لإثارة الجدل من جديد بعد إعلانها قبل يومين دعمها الكامل لمنتخب إيطاليا أمام إنجلترا في نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

واليوم، تصدرت صورة فوز منتخب إيطاليا على نظيره الإنجليزي، غلاف الصحيفة الأسكتلندية المطالبة بالانفصال عن بريطانيا، وكتبت بجانبها عنوان "It's coming Rome" .

وفي وقت سابق، دعمت صحيفة "ذا ناشيونال" الاسكتلندية، مقرها جلاسكو، روبرتو مانشيني وفريقه، حيث صورت مدرب إيطاليا على أنه البطل القومي الاسكتلندي ويليام والاس، الذي انتصر على الانجليز في أواخر القرن الثالث عشر.

وناشد العنوان مانشيني لقيادة فريقه إلى النصر من أجل تجنب 55 عامًا أخرى من "صوت الانجليز" حول انتصار ببطولة دولية.



ونظر البعض لذلك علي أنه شيء مضحك، لكن آخرين وجهوا اتهامات للصحيفة، حتى أن البعض غضب منها، نظرًا لأن هذا الشيء قد يثير المشاعر المعادية للإنجليز في اسكتلندا.