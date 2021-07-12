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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب سيدات السلة يهزم جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا

منتخب سيدات السلة
منتخب سيدات السلة

نجح المنتخب الوطني الأول لسيدات كرة السلة في الفوز بأول مبارياته في التصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 على حساب منتخب جنوب السودان.

وتمكن منتخب الفراعنة تحت قيادة إيهاب الألفي من الفوز بنتيجة 95 - 65، على فريق جنوب السودان في اللقاء الذي أقيم بينهما على صالة كيجالي رواندا.

وتسيد المنتخب المصري المباراة بالكامل، وأنهى الربع الأول من اللقاء لصالحه بنتيجة 36/19 قبل أن ينتهي الربع الثاني والشوط الأول من اللقاء بنتيجة 56/42.

وفي الربع الثالث، واصل المنتخب المصري تقديم عروضه الجيدة وانهى الـ 10 دقائق الثالثة من المباراة لصالحه بنتيجة 80/56 قبل أن تنتهي المباراة في شوطها الأخير بنتيجة 95/65.

ويخوض المنخب المصري مباراته الثانية مساء الثلاثاء أمام رواندا في السادسة مساءً أما المباراة الثالثة فتقام في الثالثة عصر الأربعاء أمام منتخب كينيا ثم يتم ترتيب المنتخبات وفقًا لنتائجهم في المواجهات من دور واحد.

وسيحصل المنتخب المصري على راحة مثل باقي المنتخبات يوم الخميس، على أن تقام مواجهات نصف النهائي يوم الجمعة بين الأول والرابع من طرف والثاني والثالث من طرف ثم يتأهل الفائزان في المباراتين إلى المباراة النهائية يوم السبت.

قائمة المنتخب

وكان الجهاز الفني بقيادة إيهاب الألفي أعلن عن قائمة المنتخب التي جاءت كالتالي: “هاجر عامر – أسرار ماجد – رنيم الجداوي – ثريا محمد – فريدة وائل – نادين السلعاوي – ميرال أشرف – نورهان أحمد – فريدة مدحت – رضوى سالم – ريم هشام – ريم أسامة السعيد”.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: المدير الفني ايهاب الألفي – عمرو عاصم مدرب عام –مساعد مدرب محمد شوقي – أسماء العقباوي طبيبة – آلاء خالد إداري – عمرو زاهد حكم مرافق.

مصر إفريقيا رواندا المنتخب الوطني بطولة افريقيا المنتخب المصري جنوب السودان

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