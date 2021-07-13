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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبارالتوك شو.. شكري:مجلس الأمن في مرحلة التشاور.. وتاج الدين يوجه رسائل للمصريين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نعرض في التقرير التالي أبرز تلك القضايا.

 


سد النهضة.. سامح شكري: مجلس الأمن في مرحلة التشاور
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي وجه رسالة لإثيوبيا لتغيير موقفها في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن بيان الاتحاد الأوروبي دعا أديس أبابا لوقف أسلوبها. 
 


وفيات قليلة جدا .. استاذ أوبئة يزف بشري سارة في الموجة الرابعة من كورونا
كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ الصحة وعلم الأوبئة موعد دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلا أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون فى شهر سبتمبر المقبل، وأنها ستكون خفيفة، مع توافر اللقاحات اللازمة لوباء كورونا.
 


عنصرية كبيرة.. أحمد موسى يفتح النار ويعلق على أحداث نهائي أوروبا
كشف الناقد الرياضي وليد الحديدي، تفاصيل الأحداث العنصرية التي وقعت في المملكة المتحدة بعد خسارة نهائي أوروبا 2020.
 


أحمد موسى يفضح عنصرية الإنجليز عقب خسارة يورو 2020
عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن العنصرية الانجليزية عقب خسارة انجلترا يورو 2020.
 


نشأت الديهي: روسيا تمارس برجماتية وقحة وعنيفة
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرة الدفاع الإثيوبية أعلنت توقيع اتفاقية تعاون عسكرية مع روسيا لتعزيز قدرات الجيش الإثيوبي، ووجهت الشكر لروسيا على مواقفها الداعمة لإثيوبيا في جميع المحافل.
 


والد "آسر" الحاصل على أغلى حقنة في العالم: فرحتنا متتوصفش
كشف كريم محمود والد الطفل آسر، عن تفاصيل حصول ابنه على حقنة علاج ضمور العضلات والتي تقدر بـ 34 مليون جنيه.
 


السوشيال ميديا تنشر خبر انتحار طالب ثانوية عامة بعد الامتحان.. والطالب: أنا عايش
كشف  عبد اللطيف  الشناوى، تفاصيل انتشار خبر انتحاره بسبب امتحانات الثانوية العامة على السوشيال ميديا .
 


لحرق دهون البطن.. تعرفي على نبتة الجارسينيا وأهميتها للجسم
قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن أى كورس تذكره بالبرنامج سواء لمرضي الضغط أو القلب أو السرطان يكون من منتجات طبيعية تزرع بالأرض، مشيرة إلى أن الجارسينيا تعتبر نبتة من الأرض لا يوجد لها أى أضرار.
 


خالد عكاشة: أمريكا تتصرف في أزمة سد النهضة بهدوء ولا تعلن انحيازها..فيديو
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي  للاتحاد الأوروبي  عبارة عن تحرك دبلوماسي مصري في غاية الذكاء وهي استكمال للخطة الاستراتيجية التي وضعتها مصر .
 


"التأمين الاجتماعي" تكشف أسباب زيادة المعاشات 13% بقرار السيسي
أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن زيادة المعاشات تأتي وفقا لإجراءات واضحة تتلخص في عمل دراسة وقرار جمهوري في هذا الصدد.
 


18 كيلو في الشهر.. خبيرة تغذية تقدم حلا سحريا لخسارة الوزن.. فيديو
قدمت مي سمير، خبيرة التغذية، كورس لحل مشكلة السمنة والقضاء على أسبابها، قائلة إن أي شخص عنده مشكلة في زيادة الوزن، الكورس مناسب له جدا.
 


تعرف على إجراءات الاستفادة من علاج ضمور العضلات.. اللجنة العليا ترد
قال الدكتور هاني طاهر عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بالصحة، إنه هناك 24 مركزا طبيا بالجمهورية تابعين لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المصابين بمرض الضمور العضلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي فى مصر.
 


وعي قومي وتحذير.. مستشار الرئيس للصحة يوجه رسائل هامة للمصريين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن  الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير لقاحات فيروس كورونا للمصريين، مضيفا:" مصر تجري دراسات وتتواصل مع كل المصادر والشركات المنتجة للقاحات من مختلف أنحاء العالم  من أجل توفير أكبر قدر من اللقاحات".

سامح شكري وزير الخارجية أزمة سد النهضة الاتحاد الأوروبي العنصرية الانجليزية

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