تعاقدات بـ160 مليارًا..الإسكان: لم نحصل على أموال من الموازنة لإنشاء العلمين الجديدة

قال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك عددا كبيرا من المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها في جميع محافظات الجمهورية، مضيفا: "الهدف من تخطيط المدن الجديدة؛ استيعاب الزيادة السكانية في مصر، وتوفير فرص عمل للكثير من شبابها، في الكثير من المشروعات التي تنفذها الدولة".



وأضاف خالد عباس في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" هيئة المجتمعات العمرانية هيئة اقتصادية ولا نأخذ أي أموال من الموازنة المصرية لإنشاء مدينة العلمين، ففي المدن الجديدة يتم ضخ استثمارات لرفع قيمة الأراضي ويتم بيعها لمطورين عقاريين أو شركات أو أفراد ومن عائد هذه الاراضي يتم إستخدام تلك الاموال في إنشاء المدن الجديدة .

وتابع خالد عباس:" تم ضخ 20 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية في العملين الجديدة، ولدينا تعاقدات بـ160 مليار جنيه فيها، كما توجد لدينا طلبات للاستثمار بها".

وتابع خالد عباس :" في المرحلة الأولى تم الانتهاء من إنشاء 7 كيلو من الكورنيش بالخدمات به وجار العمل على منطقة المدينة الترفيهية والمول التجاري والترفيه".

واكمل خالد عباس:" المنطقة الجنوبية بها إسكان اجتماعي ومميز وتم الانتهاء من 2000 وحدة وجاري العمل على 4500 وحدة تابعة لـ سكن مصر وتم البدء في الداون تاون ووضع حجر الأساس لـ 5 ابراج جديدة"، مضيفا:" كما يتم تجهيز كورنيش كامل على البحيرات الطبيعية على ساحل مدينة العلمين".

مدينة العلمين الجديدة



​تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور للثامن، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة، كما يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

وأشار الوزير، إلى أنه منذ نحو أسبوعين، تم وضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).