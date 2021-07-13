عودة الكلب الضال.. كلب يعود لأصحابه بعد اختفاء أكثر من عشر سنوات .. فيديو

حيث كان يبعد عن منزل العائلة لمسافة 1600 ميل

تمكنت عائلة من ولاية أركنساس الأميركية من العثور على كلبها أخيراً بعد 10 سنوات من اختفائه، إلا أن مكان وجوده كان مفاجئاً بالنسبة لهم، حيث كان يبعد عن منزل العائلة لمسافة 1600 ميل.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد اختفى الكلب الذي يدعى «رازل»، وهو من سلالة شناوتسر، من منزل أصحابه في بلدة ماكري عام 2011.

ومنذ ذلك الوقت حاول أصحابه العثور عليه في كل مكان واستعانوا بإحدى منظمات إنقاذ الحيوانات، والتي تمكنت في النهاية من العثور عليه في ملجأ للحيوانات الأليفة، في مدينة ستوكتون بكاليفورنيا، أي على بعد 1600 ميل من المكان الذي فقد به.

وقامت منظمة إنقاذ الحيوانات بنقل رازل بالطائرة إلى أركانساس، وقد تم نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر رحلته من كاليفورنيا لماكري واستقبال أصحابه آرون وفيكي وروندا هوارد له، حيث غلبتهما دموعهما بشدة بعد رؤيته.



وقالت فيكي «إن استعادة رازل تعني العالم بالنسبة لعائلتنا».

وذكرت عائلة هوارد، أن حالة الكلب سيئة وهشة للغاية وأنه يحتاج إلى رعاية طبية.

