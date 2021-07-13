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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا: الجيش ينزل إلى الشوارع مع تصاعد الاحتجاجات على سجن زوما

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزيرة دفاع جنوب أفريقيا، نوسيفيوي مابيسا كاكولا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش انتشرت في الأماكن الحيوية مع استمرار أعمال العنف في البلاد.

 

وذكرت وكالة “رويترز” أن محتجين قاموا بنهب المتاجر ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة مع اتساع نطاق الاحتجاجات في جنوب أفريقيا والتي اندلعت بعد سجن الرئيس السابق جاكوب زوما.

 

وأضافت أن الحكومة لم تتوقع حجم النهب الذي استهدف مراكز تجارية، مشيرة إلى أنها تواصل تقييم عدد الجنود المطلوبين لحفظ الأمن والنظام.

 

وتأهب الجيش لإرسال 2500 جندي نظرا لأن الشرطة بدت عاجزة عن منع الهجمات على الشركات في إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما، وإقليم خاوتينج الذي يضم جوهانسبرج كبرى مدن البلاد.

 

ولقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم في أعمال عنف أعقبت تسليم زوما نفسه للسلطات في الأسبوع الماضي. وزادت الاحتجاجات بسبب الغضب الناتج عن انتشار الفقر وعدم المساواة والتداعيات الاقتصادية لقيود مكافحة كورونا.

 

وألقت الشرطة القبض على نحو 500 شخص واضطرت المتاجر ومحطات الوقود والهيئات الحكومية إلى إغلاق أبوابها.

 

وصدر الحكم بسجن زوما (79 عاما) بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية بتقديم أدلة ضمن تحقيق في فساد مسؤولين كبار خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

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