القبض على المتهمين بقتل صياد بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية من احد المستشفيات باستقباله (صياد - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بجرح بالرقبة "إدعاء رش خرطوش" .

اتهم شقيقه 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز، حيث قام أحد المتهمين بالتعدى على شقيقه "المجنى عليه" بفرد محلى فأحدث إصابته التى أودت بحياته لكونه مدينا للمجنى عليه بمبلغ مالى ، وقيام المتهمين الآخرين بتحريضه على إرتكاب الواقعة ومرافقته وقت ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبط إثنين من المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.