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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%70.7 انخفاضًا في عدد بؤر الإصابة بـ الحمى القلاعية عام 2020

الحمى القلاعية
الحمى القلاعية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الثلاثاء الموافق  13 /  7 / 2021 النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام ٢۰20 ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

الماشــــــــــــــــــــية

إصابات الماشية    
بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 12 بــؤرة عام ٢۰20 مقابل 41 بؤرة عام ٢۰۱9 وذلك بنسبـة انخفـــــاض   قدرها 7‚70٪ ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصابة الماشية بعترة جديدة من الحمى القلاعية.

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سجلت محافظات القاهرة، بورسعيد، الدقهلية، القليوبية، المنيا أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية بعــدد 2 بؤرة لكل منهم بنسبـة 7‚16٪ تليها محافظتـا البحيرة وسوهاج بعـدد 1 بؤرة بكل منهم بنسبه 3‚8٪.

بلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 20 بــؤرة عام ٢٠20 مقـابــــل 21 بــــؤرة عـــــــام ٢٠١9 بنسبة انخفــــاض قــدرهــــــا 8‚4٪ ويرجــع ذلك إلى فاعـــلية طــــرق العـلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة.

سجلت محافظة مطروح أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدى بعدد5 بؤرة بنسبة 0‚25٪ من إجمالى عدد البؤر وأقـل عـــــدد إصابة بمحافظات الشرقية وكفرالشيخ والمنوفية والإسماعيلية وأسيوط حيـث سجلت بؤرة واحـدة فقـط لكل منهم.

 

تحصينات الماشية والحيوانات

بلغــــت أعـــــداد تحصينات لقـــــاح الحمــى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والأغنام6‚5 مليـون حـــــــالة عــــــــام ٢۰20 مقابل 7‚9 مليون حالة عام ٢٠١9 بنسبة انخفاض قدرهــــــا 9‚41٪.
ســجلت محافظــــــة المنوفيــة أعلــى عــــــدد تحصينــــات بعــــــــدد 724 ألـــــــــــف حالـــــــــة بنـــــــسبة 8‚12٪ تليهــــــا محافظـــة البحيرة567 ألـــف حـالـــة بنسـبة 0‚10٪ ثــم محافظــة الشرقية بعـــدد493 ألـــــف حالـــة بنــســــــبة 7‚8٪ مــــن إجمالى عــدد حـالات التحصينات وجـاءت محافظـة القاهــرة بأقــل عــدد حــيث سجــلت 5‚9 ألـــف حالــة بنسـبة 17‚0٪.

 

علاج الماشية والحيوانات
بلغــت أعـــداد الماشـــية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 567 ألف حالة عام ٢۰20
مقابل 611 ألف حالة عام ٢٠١9 بنسبة انخفاض قدرها 1‚7٪.

سجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة حيث بلغت 61 ألف حالة بنسبة 8‚10٪ وأقــــل نسبة محافظــة بورســعيد بعدد ألف حالة بنسبة 2‚۰٪ من إجمالى أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة.
 

الـــــــدواجن 

إصابات الدواجن
بلغت عــــدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور 66 بــؤرة عام ٢۰20 مقابل 40 بـــؤرة عــام ٢۰۱9 بنســـب زيادة قدرهـا65٪ وترجـع هــذه الزيادة إلى عدم فاعلية اللقاح  والأمصال المستخدمة.


سجلــت محافظـة القليوبية أعـلى نسبـة إصابـة بأنفلونـزا الطيــور حيث بلغت عدد البؤر14 بؤرة بنسبـــة 2‚21٪ تليهـــا محافظتى الإسماعـيلية والجــيزة بعــدد9 بــؤرة لكـــل منهــما

بنسبـــة 6‚13٪ تليهما محافظة الدقهلية حيت بلغت عدد البؤر7 بؤرة بنسبة 6‚10٪ من إجمالى عدد البؤر وأقل نسبة إصابة محافظات الشرقية والمنوفية والبحيرة وأسوان حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم.

 

علاج الدواجن

بلغـــــت أعــــــداد الدواجـــــن التـــى تــــم علاجـــها مــــن الأمـــراض الباطنـة2‚2 مليــون حالــة عــــــام ٢۰20 مقابــل 1‚4 مليــــون حالــــة عـــــــام ٢۰۱9 بنسبـــة انخفاض قدرهــــا 6‚45٪ وذلك نتيجة تحصين الكتاكيت والرعاية البيطرية الجيدة للوقاية من الأمراض.

إنتاج اللقاحات الفيروسية الواقية:
بلغـــت الأعـــداد التى تـــم إنتاجـها مـــن اللقاحــات الفيروســــية الواقـــية 3.3 مليـــون جرعــــة عـــــــام 2020 مقابــل 2‚2 مليــــون حالــــة عـــــــام ٢۰۱9 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 6‚52٪ يرجع لتوجه الدولة لإنتاجها محليًا لحمايتها من الأمراض .
 

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