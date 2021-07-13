عميد نوعية جامعة عين شمس نسعى لإعلان نتائج الترم الثاني خلال يومين

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس ، إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي، قائلا نسعى لإعلانها قبل 15 يوليو حسب تعليمات وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار .



وأكد الدكتور أسامة ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه لم يتم اكتشاف أي حالة كورونا بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنها تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات.

وأشار إلى أنه يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٥٢٠٠ طالب وطالبة ينقسمون إلى خمسة شعب وهم شعبة الاقتصاد المنزلي وشعبة التربية الموسيقية وشعبة التربية الفنية والإعلام التربوي وتكنولوجيا التعليم الي جانب قسم العلوم النفسية والتربوية بواقع ٢٨ لجنة موزعة علي ثلاث مبانٍ وعدد من الخيام.

وأوضح أن الامتحانات النظرية انتهت في ٢٨ من شهر يونيو وبدأت الامتحانات العملية فور انتهاء الامتحانات النظرية في التاسع والعشرين من يونيو وانتهت في العاشر من يوليو.

وأوضح عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كافي من حيث جعل الامتحانات على فترات والتأكد من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

الجدير بالذكر كرم الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس وأ.د. مصطفي قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة اميرة سمير المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم وأعضاء فريق عملها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لإنشائهم وحدة المكتبة الرقمية وخدمات البحث العلمي ،والتي تم من خلالها رفع بيانات الكتب والرسائل الجامعية الخاصة بمكتبة الكلية علي اتحاد مكتبات الجامعات المصرية حتي تسهل للباحثين الإطلاع عليها والبحث في قاعدتها ، وتم التكريم بحضور ا.د. ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،وا.د. صفاء السيد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم وأعضاء مجلس القسم .

بلغ عدد الكتب والرسائل والكتب الإنجليزية التى تم رفعها علي قاعدة البيانات ٦٠٠٠ وعاء معرفي بواسطة فريق العمل الذى ضمن كلا من : د.اميرة سمير مدير الوحدة،و د.محمد عنتر حسن ،و د.رحاب انور محمد ،و د.شيماء سعيد محمد،و د.هنادي محمد انور،و د.جمال عبد الناصر ،و كذلك م.م محمد مسعد ،و م.م آية حسانين ،و م.م عبد العزيز السيد،و م.م.سمية سلامة، م. فيروز عماد بالإضافة لعدد من الطلاب.