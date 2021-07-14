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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العمل بالتحديثات الأخيرة لبروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج كورونا المستجد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

ينظم قسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس غدا الخميس ، الموافق ١٥ يوليو ، اليوم العلمى للقسم والذي سيشهد الإعلان عن بدء العمل بالتحديثات الأخيرة لبروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج فيروس كورونا المستجد .
 وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية  ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور علي الأنور الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.
أوضح الدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس ، أن فعاليات اليوم الذي يعقد بمركز التدريب والتطوير بالجامعة ، تشمل تقديم بعض الحالات الإكلينيكية التفاعلية و التي مثلت تحديات علاجية تم التعامل معها بمستشفيات جامعة عين شمس وسيتم نقاش تلك الحالات مع كوكبة من أساتذة الصدر والرعاية المركزيه بجامعه عين شمس.
 

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كما يتضمن اليوم العلمى لقسم الصدر بطب عين شمس التطرق لآخر المستجدات العلمية فيما يتعلق بالالتهابات الفطرية المصاحبة لفيروس كورونا وعرض الأدلة العلمية الداعمة لإستخدام الأدوية المختلفة في العلاج.

يشارك في اللقاء العلمى نخبة من أطباء الصدر و الباطنة و الرعاية المركزة وطب المسنين  ، وسيتم بث فعاليات اليوم عبر  تقنية الزوم لأطباء الصدر و التخصصات الأخرى من القاهرة و مختلف المحافظات.

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