مقدمة البعثة الإدارية تتوجه إلى طوكيو استعدادا للأولمبياد

غادر وفد مقدمة البعثة الإدارية المصرية إلى متوجهة إلى مدينة طوكيو باليابان لبداية التجهيزات لبعثة مصر التي من المقرر أن تشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.
وتوجه وفد مقدمة البعثة المصرية مكون من خالد حسن ولميس غازي والدكتورة أماني عبدالفتاح من أجل وضع الترتيبات لإقامة البعثة المصرية وحضور الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والإطلاع على أخر التعليمات قبل وصول البعثات المصرية.
مؤتمر تقديم زى البعثة
عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و نوكي ماساكي سفير اليابان بمصر والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وتم خلال المؤتمر الكشف عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو وتم استعرضا ما تم انجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
حضر المؤتمر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وعدد من اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والفنان تامر حسني الذي حرص على حضور المؤتمر الصحفي ومؤازرة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو وتقديم تصميم وتنفيذ للزي الرسمي للبعثة المصرية.
بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وكلمة الافتتاح والترحيب بالحضور ثم كلمة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والذي رحب بالسادة الحضور مؤكدا أن التجهيز لأولمبياد طوكيو كان الأصعب في تاريخ استعدادات مصر للدورات الأولمبية بسبب تأجيل الأولمبياد من عام 2020 لعام 2021 بسبب توابع فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في العالم والذي تسبب في زيادة مدة فترة الاستعدادات للأولمبياد من أربعة سنوات إلى خمس سنوات.
وأضاف المهندس هشام حطب ، واجهنا العديد من التحديات والصعاب وكانت فترة التوقف للنشاط الرياضي هي الأصعب وأيضا تجهيز اللاعبين لعام إضافي سواء المؤهلين أو الباحثين عن فرص التأهل وكان هذا التحدي صعب للغاية ولكن بتضافر كل الجهود والتعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات ودعم وزارة الشباب والرياضة تم تخطي هذه الصعاب حتى تأهلنا بعدد 134 لاعب ولاعبه ليكون هذا هو العدد الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.
أشار المهندس هشام حطب ، أتوجه بالشكر لكل الاتحادات الرياضة على ما تم تقديمه وننتظر من أبطالنا وبطلاتنا المنافسة القوية في أولمبياد طوكيو من أجل الحصول على ميداليات أولمبية ورفع علم مصر عاليا في كل المحافل الدولية ولدينا طموحات كبيرة في المنافسة على أكثر من ميدالية في العديد من الألعاب ، معربا عن شكره لدعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين وهو الدعم غير المسبوق والذي كان نتيجته تطور وتقدم في نتائج الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة وتطور غير مسبوق على المستوى الإنشائي الذي ساهم في هذا التقدم الكبير.
وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر البعثة المصرية هي الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية والجميع ينتظر تحقيق ميداليات أولمبية ولدينا ثقة كبير في اللاعبين المتأهلين وأنهم على قدر المسئولية الكبيرة الملقاه على عاتقهم.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي، عملنا بجهد خلال الفترة الماضية وكان هناك العديد من الصعوبات التي واجهتنا وكانت الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي خير داعم ومساند للرياضة والرياضيين ووفر كل الإمكانيات من أجل نجاح النشاط الرياضي وتقدمه وأصبحنا واجهة العالم لتنظيم البطولات العالمية ولدينا العديد من الأبطال الذي نجحوا في المنافسة على الألقاب العالمية وننتظر منهم تأكيد ذلك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ولدينا ثقة في جميع أفراد البعثة.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي عملنا تحت العديد من الضغوط والتحديات وكان هناك خطط وتعاون بين اللجنة الأولمبية والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة أدت لنجاح الجميع حتى نصل اليوم لهذا النجاح الذي ننتظر تتويجه بميداليات في أولمبياد طوكيو.
ووجه السفير الياباني نوكي ماساكي الترحيب بالبعثة المصرية المتأهلة لأولمبياد طوكيو نيابة عن الشعب الياباني ومصر من أفضل الفرق الرياضية في إفريقيا وتمتلك عدد مميز من الأبطال الذي عانوا بشدة خلال فترة التأهيل وتحدي العديد من الظروف الصعبة في مشوار التأهل ومواجهة أثار فيروس كورونا واليابان جاهزه لاستقبال جميع البعثات وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والطبية لحماية جميع المشاركين وانجاح التنظيم وتحيا مصر وتحيا اليابان.