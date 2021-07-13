مقدمة البعثة الإدارية تتوجه إلى طوكيو استعدادا للأولمبياد

غادر وفد مقدمة البعثة الإدارية المصرية إلى متوجهة إلى مدينة طوكيو باليابان لبداية التجهيزات لبعثة مصر التي من المقرر أن تشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وتوجه وفد مقدمة البعثة المصرية مكون من خالد حسن ولميس غازي والدكتورة أماني عبدالفتاح من أجل وضع الترتيبات لإقامة البعثة المصرية وحضور الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والإطلاع على أخر التعليمات قبل وصول البعثات المصرية.

مؤتمر تقديم زى البعثة

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و نوكي ماساكي سفير اليابان بمصر والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وتم خلال المؤتمر الكشف عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو وتم استعرضا ما تم انجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

حضر المؤتمر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وعدد من اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والفنان تامر حسني الذي حرص على حضور المؤتمر الصحفي ومؤازرة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو وتقديم تصميم وتنفيذ للزي الرسمي للبعثة المصرية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وكلمة الافتتاح والترحيب بالحضور ثم كلمة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والذي رحب بالسادة الحضور مؤكدا أن التجهيز لأولمبياد طوكيو كان الأصعب في تاريخ استعدادات مصر للدورات الأولمبية بسبب تأجيل الأولمبياد من عام 2020 لعام 2021 بسبب توابع فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في العالم والذي تسبب في زيادة مدة فترة الاستعدادات للأولمبياد من أربعة سنوات إلى خمس سنوات.

وأضاف المهندس هشام حطب ، واجهنا العديد من التحديات والصعاب وكانت فترة التوقف للنشاط الرياضي هي الأصعب وأيضا تجهيز اللاعبين لعام إضافي سواء المؤهلين أو الباحثين عن فرص التأهل وكان هذا التحدي صعب للغاية ولكن بتضافر كل الجهود والتعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات ودعم وزارة الشباب والرياضة تم تخطي هذه الصعاب حتى تأهلنا بعدد 134 لاعب ولاعبه ليكون هذا هو العدد الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.

أشار المهندس هشام حطب ، أتوجه بالشكر لكل الاتحادات الرياضة على ما تم تقديمه وننتظر من أبطالنا وبطلاتنا المنافسة القوية في أولمبياد طوكيو من أجل الحصول على ميداليات أولمبية ورفع علم مصر عاليا في كل المحافل الدولية ولدينا طموحات كبيرة في المنافسة على أكثر من ميدالية في العديد من الألعاب ، معربا عن شكره لدعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين وهو الدعم غير المسبوق والذي كان نتيجته تطور وتقدم في نتائج الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة وتطور غير مسبوق على المستوى الإنشائي الذي ساهم في هذا التقدم الكبير.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر البعثة المصرية هي الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية والجميع ينتظر تحقيق ميداليات أولمبية ولدينا ثقة كبير في اللاعبين المتأهلين وأنهم على قدر المسئولية الكبيرة الملقاه على عاتقهم.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، عملنا بجهد خلال الفترة الماضية وكان هناك العديد من الصعوبات التي واجهتنا وكانت الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي خير داعم ومساند للرياضة والرياضيين ووفر كل الإمكانيات من أجل نجاح النشاط الرياضي وتقدمه وأصبحنا واجهة العالم لتنظيم البطولات العالمية ولدينا العديد من الأبطال الذي نجحوا في المنافسة على الألقاب العالمية وننتظر منهم تأكيد ذلك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ولدينا ثقة في جميع أفراد البعثة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي عملنا تحت العديد من الضغوط والتحديات وكان هناك خطط وتعاون بين اللجنة الأولمبية والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة أدت لنجاح الجميع حتى نصل اليوم لهذا النجاح الذي ننتظر تتويجه بميداليات في أولمبياد طوكيو.

ووجه السفير الياباني نوكي ماساكي الترحيب بالبعثة المصرية المتأهلة لأولمبياد طوكيو نيابة عن الشعب الياباني ومصر من أفضل الفرق الرياضية في إفريقيا وتمتلك عدد مميز من الأبطال الذي عانوا بشدة خلال فترة التأهيل وتحدي العديد من الظروف الصعبة في مشوار التأهل ومواجهة أثار فيروس كورونا واليابان جاهزه لاستقبال جميع البعثات وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والطبية لحماية جميع المشاركين وانجاح التنظيم وتحيا مصر وتحيا اليابان.