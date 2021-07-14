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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يقدم واجب العزاء في شقيق رامي صبري .. صور

عزاء شقيق رامي صبري
عزاء شقيق رامي صبري

قد~م الفنان تامر عاشور، واجب العزاء لـ الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه، حيث تلقت أسرته العزاء في منزلها بالشيخ زايد.

 

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على عائلته وأصدقائه، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: هاني رمزي، وحكيم، وماجد المصري، والملحن مصطفى جاد.

 

يذكر أن، كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، توفى بعد أن غرق في ترعة المريوطية، حيث ألقى بنفسه هناك هربًا من مصحة لعلاج الإدمان.

 

تفاصيل واقعة الغرق :


تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بـ البدرشين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بأن المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين أمس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

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