عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغاني المهرجانات.

حلمى عبد الباقي: هناك قائمة من المهرجانات لا تصلح للسمع

حلمى عبد الباقى
حلمى عبد الباقى

قال الفنان حلمى عبد الباقى، إن المغالاة فى كل شيء خاص بالغناء خلال الفترة من الفترات مثل أجور المطربين و الموسيقيين فى الاستديو و أسعار الاستديوهات أدى إلى انتشار أغاني المهرجانات.


أضاف "حلمى عبد الباقى" خلال لقائه مع الإعلامى" تامر أمين" فى برنامج" آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن  المطربين بسبب المغالاة فى الفترات السابقة بدأوا  فى إنتاج الأغانى لأنفسهم.

 

انتشار أغاني المهرجانات


أوضح،"حلمى عبد الباقى" أن الاغانى تحتاج إلى تكاليف باهظة لإنتاجها بالشكل الصحيح، لذلك هناك كثير من المطربين ينتجون أغانى فى وقت قليل و الذى آثر بالسلب على قيمة الأغنية .

أكد "حلمى عبد الباقى" أن المغالاة أعطت فرصة للعديد من الأشخاص لإنتاج اغانى المهرجانات و انتشارها بشكل كبير جدا على اليوتيوب، منوها إلى أنه لم يكن ضد أغانى المهرجانات.


و تابع "حلمى عبد الباقى" المهرجانات نوع من أنواع الموسيقى و اختلاف الموسيقي شيء حميد يوجد فى كل العالم أكثر من شكل موسيقى و لكن التعليق الوحيد هو كلام المهرجانات .


أشار حلمى عبد الباقى إلى أن أغانى المهرجانات تشبه الأشخاص الذين يكونون ثروتهم من تجارة المخدرات و بعد ذلك يعتزل تلك التجارة و يتوجه إلى عمل آخر.

حلمى عبد الباقى اغاني المهرجانات المهرجانات تامر امين تجارة المخدرات

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أسمهان.. لحظاتها الأخيرة قبل وفاتها غرقًا

أشد فتكًا من دلتا.. الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لـ كورونا

دليلك في مصر|أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

إصابة كارول سماحة خلال أداء التمرين.. شاهد

مصرع 1146 شخصا في البحر خلال محاولتهم الوصول لأوروبا

"المركزي": جميع البنوك تشارك في مبادرة التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ