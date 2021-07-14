حلمى عبد الباقي: هناك قائمة من المهرجانات لا تصلح للسمع

أغاني المهرجانات.

قال الفنان حلمى عبد الباقى، إن المغالاة فى كل شيء خاص بالغناء خلال الفترة من الفترات مثل أجور المطربين و الموسيقيين فى الاستديو و أسعار الاستديوهات أدى إلى انتشار أغاني المهرجانات.



أضاف "حلمى عبد الباقى" خلال لقائه مع الإعلامى" تامر أمين" فى برنامج" آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المطربين بسبب المغالاة فى الفترات السابقة بدأوا فى إنتاج الأغانى لأنفسهم.

انتشار أغاني المهرجانات



أوضح،"حلمى عبد الباقى" أن الاغانى تحتاج إلى تكاليف باهظة لإنتاجها بالشكل الصحيح، لذلك هناك كثير من المطربين ينتجون أغانى فى وقت قليل و الذى آثر بالسلب على قيمة الأغنية .

أكد "حلمى عبد الباقى" أن المغالاة أعطت فرصة للعديد من الأشخاص لإنتاج اغانى المهرجانات و انتشارها بشكل كبير جدا على اليوتيوب، منوها إلى أنه لم يكن ضد أغانى المهرجانات.



و تابع "حلمى عبد الباقى" المهرجانات نوع من أنواع الموسيقى و اختلاف الموسيقي شيء حميد يوجد فى كل العالم أكثر من شكل موسيقى و لكن التعليق الوحيد هو كلام المهرجانات .



أشار حلمى عبد الباقى إلى أن أغانى المهرجانات تشبه الأشخاص الذين يكونون ثروتهم من تجارة المخدرات و بعد ذلك يعتزل تلك التجارة و يتوجه إلى عمل آخر.