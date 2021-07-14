الصحة تطلق المشروع القومي للبلازما .. تعرف على شروط التبرع

مشتقات البلازما

قالت الدكتورة هالة عدلي، العضو المنتدب السابق بهيئة المصل واللقاح، إن صناعة البلازما كانت موجودة فى مصر، مشيرة إلى أنه كان يوجد مصنع بالمصل واللقاح ضمن خطة إعداد الدولة.

وأضافت "هالة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالاستجابة للمشروع القومي للبلازما، موضحة أنه لايوجد فى الشرق الأوسط أو أفريقيا مصنع لمشتقات الدم.

وتابعت أن مشتقات البلازما تكون أدوية منقذة للحياة، حيث توجد بها أدوية مهمة جدا يتم استخدامها فى حالات كثيرة جدا مثل علاج الكلى والكبد والحروق والأطفال من تحمل مرضى الهيموفيليا.

وأشارت إلى أنه يوجد شروط للتبرع بالبلازما، مثل ألا توجد لديه أى أمراض ولا يحمل أى نوع من أنواع الفيروسات، أما الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، فلا يوجد لهم أى عائق.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة ، أن مركز تجميع البلازما تكمن أهميته في تجميع البلازما ، مؤكدة أن البلازما هي أحد مكونات الدم وتستخدم في علاج العديد من المرضى .

وأضافت أن البلازما تعالج عوامل التجلط وتعالج النزيف المزمن لافته إلى أن البلازما يتوفر بها بروتينات مهمة تساعد علي علاج امراض الكبد والكلي .

وأوضحت النحاس ، أن المركز يحتوي علي 17 كرسي مجهزة للتبرع بالدم وسنقوم في الفترة القادمة بافتتاح 6 مراكز لتجميع البلازما وستعمل هذه المراكز علي تجميع 300 ألف لتر من البلازما .

وتابعت : من أجل متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين قمنا بتزويد مركز تجميع البلازما بوحدة استطلاع آراء المتبرعين .



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قالت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومى للتبرع بالبلازما، إن هناك خطة لافتتاح 20 مركزًا للتبرع بالبلازما في المحافظات.



وأضافت أن التبرع بالدم يشبه التبرع بالبلازما، ولكن التبرع بالبلازما يختلف بالحصول على البلازما فقط ويتم إعادة الدم لـ المواطن.



ولفتت إلى أن المواطن يستطيع التبرع بالبلازما كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع، بخلاف التبرع بالدم الذى يكون كل ثلاثة أشهر.



وأشارت إلى أن مركز تجميع البلازما بالعجوزة، جاهز لـ استقبال المواطنين، حيث إن المركز فيه جميع الأجهزة.