عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تتخذ قرارا عاجلا بشأن أفغانستان

مترجمون أفغان يحتجون
مترجمون أفغان يحتجون على تخلي إدارة بايدن عنهم

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن تبدأ عمليات إجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية في الحرب التي استمرت قرابة 20 عاماً خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، بحسب ما أعلنه مسؤول كبير في الإدارة.

 

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال المسؤول الذي لم يصرح له بالتعليق علناً، إن رحلات عملية الحلفاء للاجئين من أفغانستان ستكون متاحة أولاً للمتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة خاصة في عملية التقدم بالفعل للحصول على الإقامة الأمريكية.

اتهامات حادة لـ بايدن بسبب إيران.. وتفاصيل مؤامرة محاولة خطف أمريكية

بالأرقام.. كيف أصبحت الحياة في أفغانستان بعد مغادرة قوات أمريكا؟

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، واجه ضغوطًا من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للتوصل إلى خطة للمساعدة في إجلاء المساعدين العسكريين الأفغان قبل الانسحاب العسكري الأمريكي الشهر المقبل.

 

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، أن عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ستكون اكتملت بما يزيد عن 95% بنهاية شهر أغسطس المقبل.

 

وقالت القوات المركزية الأمريكية في بيان إن عملية خروج القوات لا تزال مستمرة وأن العسكريين الأمريكيين سلموا 7 مواقع كانوا يسيطرون عليها تحت سيطرة وزارة الدفاع الأفغانية، بالإضافة إلى تسليم 17 ألف قطعة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى إدارة لوجستية في البنتاجون من أجل إتلافها، ومعظمها عبارة عن وسائل دفاع غير قاتلة وتشتمل عل ممتلكات شخصية فيدرالية.

 

وقدمت القيادة المركزية الأمريكية تحديثات أسبوعية حول عملية تلبية التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنها أطول حرب في أمريكا بحلول الموعد النهائي الأولي في 11 سبتمبر.

بايدن أفغانستان انسحاب القوات الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية وزارة الدفاع الأفغانية

ترشيحاتنا

رسميا.. الحكومة تسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المصرح لها

غدا.. بث مباشر لمراجعة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة على منصة "حصص مصر"

خلال اجتماع مجلس الوزراء: وزيرة التخطيط : مصر تنجح في إطلاق ثلاث مبادرات للمرة الثانية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة

وزيرة الصحة: 6 مراكز لتجميع البلازما.. وأنا أول متبرعة.. فيديو

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

التعليم تتيح حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة على منصتها الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

وزيرة الصحة تشارك كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف الأثاث والخشب الأبيض قبل عيد الأضحى

أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

فيديو

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

د.فتحي حسين يكتب: وداعًا أم الأبطال.. وخزينة أسرار «السادات» 

أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ