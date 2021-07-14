إدارة بايدن تتخذ قرارا عاجلا بشأن أفغانستان

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن تبدأ عمليات إجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية في الحرب التي استمرت قرابة 20 عاماً خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، بحسب ما أعلنه مسؤول كبير في الإدارة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال المسؤول الذي لم يصرح له بالتعليق علناً، إن رحلات عملية الحلفاء للاجئين من أفغانستان ستكون متاحة أولاً للمتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة خاصة في عملية التقدم بالفعل للحصول على الإقامة الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، واجه ضغوطًا من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للتوصل إلى خطة للمساعدة في إجلاء المساعدين العسكريين الأفغان قبل الانسحاب العسكري الأمريكي الشهر المقبل.

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، أن عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ستكون اكتملت بما يزيد عن 95% بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وقالت القوات المركزية الأمريكية في بيان إن عملية خروج القوات لا تزال مستمرة وأن العسكريين الأمريكيين سلموا 7 مواقع كانوا يسيطرون عليها تحت سيطرة وزارة الدفاع الأفغانية، بالإضافة إلى تسليم 17 ألف قطعة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى إدارة لوجستية في البنتاجون من أجل إتلافها، ومعظمها عبارة عن وسائل دفاع غير قاتلة وتشتمل عل ممتلكات شخصية فيدرالية.

وقدمت القيادة المركزية الأمريكية تحديثات أسبوعية حول عملية تلبية التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنها أطول حرب في أمريكا بحلول الموعد النهائي الأولي في 11 سبتمبر.