مش تمثال.. تامر حسنى يتصدر تريند اليوتيوب

حققت أغنية “مش تمثال” من فيلم مش أنا ، للفنان تامر حسنى ما يقرب من 2 مليون مشاهد عبر قناته الرسمية علة اليوتيوب .

وذلك بعد يوم واحد من طرحها على السوشيال ميديا ، مما جعلها تتصدر التريند رقم 3 على اليوتيوب .

وحقق فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني منذ طرحه بدور العرض، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها 25 مليونا و105 آلاف جنيه.

ونجح الفيلم في تحقيق انتعاشة كبيرة بدور العرض بعد عرضه فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

ويعتبر فيلم مش أنا هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين السعودية ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

جدير بالذكر ان الفنان تامر حسني حل ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية، للحديث عن مشواره الفني وتفاصيل عن أحدث أفلامه "مش أنا"، الذى يعرض الان فى دور العرض.

ومن أبرز التصريحات الذى تحدث عنها تامر حسنى :

أنه لم يتوقع حجم إيرادات الفيلم، لأنه تجاوز أعماله السابقة قبل جائحة الكورونا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاع نسبة الإشغال في السينما إلى 70% وهو ما يوفر مزيد من الحظوظ للأفلام الأخرى.

أكد حبه لتقديم الشباب مثل المخرجة سارة وفيق التي قامت بإخراج أحدث أفلامه "مش أنا" كذلك المخرج ماندو العدل في فيلم "البدلة" وإعادة تقديم المخرج سعيد الماروق في فيلم "الفلوس" بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات.

وقال أنه هو من قدم المخرج محمد سامي للمرة الأولى لإخراج مسلسله "آدم" على الرغم من رفض شركة الإنتاج.

ووجه رسالة للشباب تحثهم على الصبر والكفاح والمثابرة وعدم التخلي عن احلامهم وتجاوز الصعاب وقال أنه مر بظروف معيشية صعبة وعانى من الوسطة إلا أنه تجاوز ذلك واستطاع تحقيق أحلامه .

تامر حسني يطلق ماركة ملابس

أعلن تامر حسني عن إطلاق أول خط إنتاج أزياء له، في مؤتمر اللجنة الأوليمبية المصرية للكشف عن الزي الرسمي لبعثتها في طوكيو 2021 أمس.

واتضح أن تامر حسني هو صاحب العلامة التجارية والراعي الرسمي لملابس البعثة، وأعلن في كلمته خلال المؤتمر عن سعادته بهذه الخطوة.

وقال تامر حسني إنه فخور بأن يكون هذا الزي هو الزي الرسمي للبعثة الاوليمبية المصرية في طوكيو ٢٠٢١، واختار اسم بيروتشي لخط الأزياء.

وشهد المؤتمر آداء تامر حسني لأحد الأغاني الوطنية، والتقاط صور تذاكرية مع أفراد البعثة المصرية المغادرة إلى طوكيو خلال الساعات القادمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأكد ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي لـ الجنة الأولمبية، أن الفنان تامر حسني هو صاحب براند إيطالي في تصنيع البدل، وقدم البدلة الرسمية لبعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة "طوكيو 2020" كهدية، وحضر مؤتمر صحفي عن استعدادت الفرق المصرية للبطولة وكشف جميع التفاصيل.