بينيت: إسرائيل في مكان آخر منذ الحرب مع لبنان..ولدينا عدو مشترك

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل حسنت قدراتها العسكرية بشكل كبير في السنوات الخمس عشرة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006 ، والتي شابها سوء الإدارة والخلل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قال بينيت في حفل تخرج كلية الدفاع الوطني الإسرائيلية "اليوم نحن في مكان مختلف".

وحذر بينيت من أن لبنان اليوم "على شفا - أو حتى أقول في خضم - الانهيار" بسبب نفوذ إيران في شؤون البلاد.

وقال بينيت:"لدينا عدو مشترك مع مواطني لبنان: إيران وحزب الله، إسرائيل، على عكس اللبنانيين، لديها القدرة على مواجهتهما".

وتابع:"لن نسمح لأي دولة أو منظمة إرهابية بتهديد دولة إسرائيل أو أمنها أو سيادتها".