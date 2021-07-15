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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية في الفترة ١٥،١٦ يوليو .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.


أوضح الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام ،  أن المؤتمر هذا العام يناقش أكثر من ٢٠٠ ورقة علمية في ١٠ محاور مختلفة من بينها علاج وجراحة الأورام وجراحات أورام المسالك البولية والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعى والمعلوماتية الحيوية والتحاليل والفحوصات الجينية.


كما يحتوى على أكثر من ١٠ ورش عمل للجراحة والأشعة التداخلية وزراعة الأنسجة بالتعاون مع مركز أبحاث طب عين شمس وجامعة عين شمس.


وأضاف الدكتور هشام الغزالى أنه لأول مرة هذا العام سيتم مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير المعلومات الدقيقة مما يؤدي إلى استنباط رؤى جديدة تتجاوز قدرات العين والعقل البشرى في التشخيص الباثولوجى، وتحديد اوسع للخطة العلاجية مما يؤدى الى نتائج أفضل بتكلفة اقل.


كما سيكشف المؤتمر هذا العام عن ٥ أدوية جديدة لعلاج الأورام الكبد والبروستاتا والمثانة والثدى باستخدام العلاج التفصيلى والمناعى.


وقال الدكتور أسامة حته أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس انه سيتم مناقشة الأشعة التداخلية ودورها المحوري والأساسي في علاج أورام الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية باستعمال كثير من التقنيات مثل الكى بالتردد الحرارى والكى بالميكروويف.

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ومن جانبه قال الدكتور طارق عثمان أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية طب جامعة عين شمس أن مؤتمر هذا العام يناقش على نطاق واسع الكشف المبكر لأورام البروستاتا والمثانة بعد التطورات الحديثة في هذا المجال وبحضور ٣٠ خبيرا عالميا متخصصا.


وأضاف الدكتور وحيد يسرى أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام بأن المؤتمر سوف يناقش أيضا أورام البنكرياس، والغشاء البروتوني، والقولون، والمستقيم، والجديد في علاجها.


كما يشمل الجزء الثانى من المؤتمر محاضرات ودورة تدريبية عن اورام الغشاء البروتوني الناتج عن المعدة ومجموعة من الأورام نادرة الحدوث، كما سيتم عرض الخبرة المصرية في هذا المجال لمدة ١٢ عاما حول سرطان المبيض والقولون والرحم والانسجة الرخوة وبعض أنواع السرطان النادرة الأخرى والتي تم علاجها على مر السنوات أما الجزء الثالث من المؤتمر سوف يركز على تخصص علاج اورام القولون والمستقيم، وجراحات المناظير وجراحات الإنسان الآلي واستخدامه في علاج تلك الأورام بطرق حديثة من خلال الفتحات الطبيعية للاستئصال الموضعى لسرطان القولون.


المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية سيعد من أكبر مؤتمرات الأورام حضورا هذا العام  ، حيث سيشهد مشاركات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من أكثر من  ٦٠ دولة على مستوى العالم ،  حيث يشارك في المؤتمر   ١٠ جمعيات دولية ، بالإضافة إلى ١٠٠ عالم أجنبي واقليمى ، على رأسهم أكبر جراحى البنكرياس في العالم فاركوس بوشلر أستاذ جراحة أورام البنكرياس بجامعة بدلبرج بألمانيا، والبروفيسور هاينز أستاذ أساتذة العلاج الاشعاعى في العالم، وتيرى دوبير أستاذ الاشعة التداخلية بجامعة يوستاف روسيه بفرنسا.

البحث العلمي التعليم العالي رئيس جامعة عين شمس المستشفيات الجامعية جامعة عين شمس

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