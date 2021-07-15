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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الفيوم تناقش الهجرة الغير شرعية

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نظم فرع ثقافة الفيوم قافلة ثقافية بمقر الوحدة المحلية بقرية شدموه، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للقري المصرية "حياة كريمة"، بدأت بورشة عمل بعنوان ''لون وتعلم" تناولت الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي والتعقيم وضرورة ارتداء الكمامة وسط التجمعات وتدريب الأطفال علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية، نفذتها دعاء فضل وإسراء فضل، كما أقيمت جلسة حكي مع الأطفال بعنوان "الثقة بالنفس والنظافة الشخصية" لسيدة محمد، تناولت فيها سلوكيات النظافة الشخصية وعلاقتها بتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب ورشة أشغال يدوية لعمل مشغولات من الخرز الملون للمدربة آسيا رجب.

 

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عرض سالومي على مسرح بيت ثقافة طامية بالفيوم

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الفداء العظيم.. ورشة حكي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

عقدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "الهجرة الغير شرعية" ألقتها د. أسماء الهرش، تحدثت فيها عن أهم أسبابها الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية والزيادة السكانية، وضرورة التوعية بمخاطرها، بينما نظم بيت ثقافة أبشواي محاضرة بعنوان "الانفجار السكاني ومعوقات التنمية" ألقاها عبد الجليل عبد الكريم تحدث عن أسباب الانفجار السكاني ورأي الأديان في تنظيم الأسرة وكيف يؤثر علي  الزيادة السكانية والتنمية والحلول المقترحة.

يأتي ذلك ضمن برامج النشاط الصيفي نظم قسم ثقافة الطفل ورشة فنية، حيث قامت أخصائية الفنون التشكيلية بعمل أشكال لخروف العيد وشنطة بالورق ولصق الاشكال على الشنطة، بينما أقيم بمكتبة الطفل محاضرة بعنوان "التلوث مصادره والحلول" ألقتها سمية محمد، تحدثت فيها عن مصادر التلوث البيئي وكيفية التخلص منه وسبل الوقاية من التلوث وطريقة المحافظة علي البيئة.

ثقافة ثقافة الفيوم ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة إسلامية

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