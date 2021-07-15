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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: تقديم أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا بالمملكة

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، قالت الوزارة إن ذلك تم عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة، داعية المواطنين إلى المبادرة بأخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق صحتي.

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وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 1226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 504960 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1128 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في المملكة 486011 شخصا.

وأكدت الصحة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 8020 حالة وفاة.

كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10929، والحالات الحرجة 1430 حالة.

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