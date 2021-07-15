عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 250 ألف زائر بمعرض الكتاب

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية لأكثر من 250 ألف زائر ومشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والذي يقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسي، وذلك منذ انطلاق المعرض في 30 يونيو الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار حرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية بجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة للدولة، اهتمامًا بالصحة العامة للمواطنين بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي فيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للزائرين والمشاركين بجميع فعاليات المعرض، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع التزاحم، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على رواد المعرض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية.

وأشار "مجاهد" إلى تقديم الخدمة الطبية لـ 6 آلاف و300 زائر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن مبادرة "رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي" ومبادرة "رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة"، من خلال 6 عيادات متنقلة مشيرًا إلى توافر أدوية طوارىء ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية لحالات الطوارىء بتلك العيادات، كما أشار إلى توافر 10 سيارات إسعاف تم الدفع بها ضمن التأمين الطبي للمعرض.

وكشف "مجاهد" عن مشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة السابعة على التوالي، لتوفير خدمات الدعم النفسي وتقديم التوعية بالأمراض النفسية وطرق العلاج من خلال أخصائيين نفسيين، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية للتعريف بالأمراض النفسية وأماكن تلقي العلاج.

ولفت إلى قيام فريق من قطاع الطب الوقائي بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة تطهير وتعقيم كافة أنحاء المعرض على مدار اليوم، بالإضافة إلى المراقبة الدورية على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات المحيطة حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين خلال فترة إقامة المعرض.

وأشار "مجاهد" إلى إجراء تحاليل (PCR) لفيروس كورونا المستجد، لزوار المعرض من الجنسيات المختلفة للاطمئنان عليهم قبل العودة إلى بلادهم وفقًا لمتطلبات دولة السفر في هذا الشأن، مؤكدًا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بجميع منافذ الدخول للبلاد من خلال الحجر الصحي، وعدم السماح بدخول البلاد إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد.

IMG-20210715-WA0021
IMG-20210715-WA0021
IMG-20210715-WA0020
IMG-20210715-WA0020
IMG-20210715-WA0019
IMG-20210715-WA0019
الصحة المصرية فيروس كمامة وعي

ترشيحاتنا

رغم زيادة الأسعار العالمية.. توقعات بارتفاع صادرات مصر من الحديد مليون طن خلال 2021

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي المتنقل ..شاهد

الوزراء: إرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية حتى مايو المقبل

سيد عبدالحفيظ: كرة القدم لا تعترف بالأسماء.. وجاهزون لمواجهة كايرز تشيفز

النقض تنظر طعون أنصار بيت المقدس سبتمبر المقبل

خليفة رمضان صبحي .. التفاصيل الكاملة لانتقال عبدالله مجدى إلى بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

جروبات الغش تنشر إجابات امتحان جغرافيا الثانوية العامة

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاعتداء على البريد الإلكتروني لأحد الأشخاص

إجراءات مشددة لـ الحكومة .. حال ارتكاب هذه المخالفات في عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

اﻟﻤﺰﻳﺪ