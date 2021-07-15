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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع حرارة ورطوبة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

طقس الـ 48 ساعة القادمة
طقس الـ 48 ساعة القادمة

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك ارتفاع كبير في معدلات نسب الرطوبة أيضا في الجو.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الـ 48 ساعة القادمة، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 48 ساعة القادمة، تظل هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 26، السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 25، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 26، جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

وحول نسب الرطوبة المتوقعة خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، فتشهد غدا الجمعة، ارتفاع كبير في الرطوبة نهارا وتنخفض ليلا، على عكس يوم السبت المقبل، تنخفض الرطوبة نهارا وترتفع ليلاً.

وتتراوح معدلات نسب الرطوبة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 85 إلى 70 للعظمى والصغرى من 20 إلى 30، السواحل الشمالية تتراوح ما بين 93 إلى 85 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 70 إلى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح ما بين 55 إلى 70 للعظمى والصغرى ما بين 25 إلى 30، شمال الصعيد تتراوح ما بين 55 إلى 40 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 15 إلى 25 ، جنوب الصعيد من 20 إلى 30 للعظمى والصغرى ما بين 10 إلى 15.

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